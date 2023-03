Aeródromo de Feijó recebe o primeiro voo aeromédico noturno

Neste domingo (5), por volta das 20 horas, uma aeronave de empresa particular contratada pelo Estado aterrissou no aeródromo de Feijó, para realizar a transferência de uma criança recém-nascida que necessitava de tratamento fora do domicílio. A reforma da unidade, executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), garantiu a manutenção da pista de pouso e a nova iluminação do aeródromo.

“Tivemos o primeiro voo noturno garantindo o transporte de uma criança para Rio Branco e essa viagem representa o quão significativo são os investimentos realizados pelo Estado nos aeródromos do Acre”, destacou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

O transporte foi realizado para atender a criança que apresentava um quadro de ânus imperfurado, e foi levado para o Hospital de Urgência, no município de Rio Branco.

O balizamento noturno em Feijó é uma conquista recente para o município, que só foi possível devido aos investimentos do governo do Estado, que possibilitou a completa recuperação da pista de pouso e iluminação em toda a sua extensão.

O diretor de Portos e Aeroporto do Deracre, Sócrates Guimarães, conta que o Acre tem quatro aeródromos que podem operar tanto de dia quanto de noite – Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Feijó e Xapuri.

Por determinação do governador Gladson Cameli, foram investidos, via Deracre, mais de R$ 16 milhões de recursos próprios do Estado na melhoria da infraestrutura aeroviária do Acre e para atender a população, especialmente dos municípios mais distantes

O balizamento permite o recebimento de voos noturnos, por meio do sistema instalado no local, carregado por energia solar e acionado por controle remoto.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários