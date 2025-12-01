Brasil
Aécio vai à Justiça contra Lula após pronunciamento na TV sobre o IR
Presidente do PSDB vê abusos na fala do presidente e tentativa de se promover antecipadamente para as eleições presidenciais de 2026
O presidente do diretório nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e deputado federal Aécio Neves afirmou, nesta segunda-feira (1/12), que irá acionar a Justiça, após o pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o novo Imposto de Renda. O político mineiro alega que houve excessos e tentativa de se promover e fazer campanha eleitoral antecipadamente.
“O conteúdo veiculado em cadeia obrigatória de rádio e televisão ultrapassou o caráter institucional e foi utilizado como instrumento de promoção política antecipada, como palanque político. Em nenhum momento Lula falou como chefe de Estado ou de governo. Falou como candidato à reeleição. Não foi uma fala institucional, mas uma peça publicitária de pré-campanha”, afirma o presidente do PSDB.
O tucano completa dizendo que: “O partido também solicitará à Justiça que o governo seja obrigado a ressarcir os gastos relativos à transmissão por desvio de finalidade. Houve evidente uso da estrutura pública com finalidade política. Foi um programa eleitoral gratuito. Aí gera um problema para a democracia: a vantagem de quem está no poder. Ele não fez só o anúncio do Imposto de Renda, mas falou dos privilégios da elite. Defender a democracia é fácil. Exercer de fato a democracia é uma tarefa muito difícil para o PT quando está governando”.
Lula fez um pronunciamento, nesse domingo (30/11), em cadeia nacional de rádio e TV, sobre o novo Imposto de Renda, sancionado recentemente pelo governo. Durante a fala, o presidente afirmou que se trata de justiça social para quem ganha menos.
Bolsonaro pede atendimento de cardiologista e de fisioterapeuta na PF
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu nesta segunda-feira (1º) a autorização judicial para que mais dois profissionais da saúde, um médico cardiologista e um fisioterapeuta, tenham acesso para prestar atendimento a Bolsonaro, preso na Superintendência da PF (Polícia Federal), em Brasília.
A solicitação foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes do STF (Supremo Tribunal Federal).
No pedido, a defesa solicita autorização do médico cardiologista Brasil Ramos Caiado e do fisioterapeuta Kleber Antônio Caiado de Freitas.
O documento justifica que a “inclusão dos profissionais se faz necessária para que possam dar continuidade ao acompanhamento especializado da condição clínica” do ex-presidente.
De forma a garantir, conforme a defesa, “a adequada assistência nas áreas de cardiologia e fisioterapia, motivo pelo qual se pugna pela célere apreciação do presente pleito”.
Mais cedo, Moraes autorizou as visitas, na próxima quinta-feira (4), da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e do filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro.
Bolsonaro está detido na PF desde 22 de novembro, quando tentou violar sua tornozeleira eletrônica. Agora, o ex-chefe do Executivo está em cumprimento de pena dos 27 anos e três meses de condenação pela tentativa de golpe de Estado.
Fonte: CNN
CNH sem autoescola: quando passam a valer as novas regras?
Após o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovar, por unanimidade, nesta segunda-feira (1º/12), a resolução que desobriga a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) mediante aulas em autoescolas, a expectativa é quando a medida realmente passará a valer para quem quer ser motorista no Brasil.
Ainda não há data específica, porém, nem informações sobre o que ocorre com processos de obtenção de CNH já em andamento. Tudo vai depender da publicação da resolução aprovada pelo Contran no Diário Oficial da União (DOU), o que deve acontecer nos próximos dias.
“A resolução aprovada nesta segunda-feira (01) passará a valer assim que for publicada no Diário Oficial da União (DOU),” informou o Ministério dos Transportes.
O Metrópoles entrou em contato com a pasta para obter o calendário oficial, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.
A medida simplifica etapas, retira a obrigatoriedade de passar por uma autoescola para fazer a prova de direção, amplia as formas de preparação do candidato e pode reduzir em até 80% o custo total da carteira de habilitação. Segundo o governo federal, a estimativa vai beneficiar milhões de brasileiros que hoje não conseguem tirar documentação devido ao alto preço e burocracia.
Isenção ampliada do IR deve alcançar 90% da população ocupada do AC
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estáticas (IBGE), mostram que 90% das pessoas ocupadas no Acre recebem até R$ 5 mil por mês.
O percentual coloca o estado entre aqueles com maior concentração de trabalhadores na faixa salarial que agora passa a ser isenta do Imposto de Renda (IR), após a sanção da nova lei federal assinada pelo presidente Lula na última quarta-feira, 26
O levantamento confirma que o Acre está entre os estados brasileiros com salários mais baixos do país, nove em cada dez trabalhadores acreanos vivem com salários inferiores a R$ 5 mil, ficando à frente apenas de Maranhão (94,8%), Piauí (93,2%), Ceará (93,1%) e Amazonas (90,7%) da isenção.
A PNAD Contínua referente ao terceiro trimestre de 2025 (julho, agosto e setembro), mostra que, no Acre, o rendimento médio real de todos os trabalhos, habitualmente recebido por mês, pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade, ocupadas na semana de referência, é de 2. 795 R$, valor bem abaixo do teto permitido para isenção do IR, o que deve tornar o estado um dos mais beneficiados pela ampliação da isenção
No recorte regional, as regiões Nordeste e Norte serão as mais beneficiadas. O Norte, tem uma média de 85% da população ocupada dentro dessa faixa de renda, enquanto no Nordeste este número chega a 91,4%.
