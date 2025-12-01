Aécio vai à Justiça contra Lula após pronunciamento na TV sobre o IR

O presidente do diretório nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e deputado federal Aécio Neves afirmou, nesta segunda-feira (1/12), que irá acionar a Justiça, após o pronunciamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o novo Imposto de Renda. O político mineiro alega que houve excessos e tentativa de se promover e fazer campanha eleitoral antecipadamente.

“O conteúdo veiculado em cadeia obrigatória de rádio e televisão ultrapassou o caráter institucional e foi utilizado como instrumento de promoção política antecipada, como palanque político. Em nenhum momento Lula falou como chefe de Estado ou de governo. Falou como candidato à reeleição. Não foi uma fala institucional, mas uma peça publicitária de pré-campanha”, afirma o presidente do PSDB.

O tucano completa dizendo que: “O partido também solicitará à Justiça que o governo seja obrigado a ressarcir os gastos relativos à transmissão por desvio de finalidade. Houve evidente uso da estrutura pública com finalidade política. Foi um programa eleitoral gratuito. Aí gera um problema para a democracia: a vantagem de quem está no poder. Ele não fez só o anúncio do Imposto de Renda, mas falou dos privilégios da elite. Defender a democracia é fácil. Exercer de fato a democracia é uma tarefa muito difícil para o PT quando está governando”.

Lula fez um pronunciamento, nesse domingo (30/11), em cadeia nacional de rádio e TV, sobre o novo Imposto de Renda, sancionado recentemente pelo governo. Durante a fala, o presidente afirmou que se trata de justiça social para quem ganha menos.