Cotidiano
Aécio Neves convida Alysson Bestene para se filiar ao PSDB, mas vice-prefeito mantém apoio a Bocalom sem confirmar ingresso
Futuro prefeito de Rio Branco participou de recepção a Bocalom no aeroporto e garantiu apoio incondicional à pré-candidatura tucana ao governo
Assim que assinou a ficha de filiação do prefeito Tião Bocalom, pré-candidato a governador, no PSDB, o presidente nacional do partido, deputado federal Aécio Neves (MG), ligou para o vice-prefeito Alysson Bestene (PP) e o convidou a ingressar na sigla.
Alysson, que deve assumir o comando da Prefeitura de Rio Branco no início de abril com a desincompatibilização de Bocalom, tergiversou sobre o convite. Embora tenha assegurado apoio incondicional à pré-candidatura do prefeito e prometido ajudá-lo na construção de alianças e novos apoios, o vice-prefeito não garantiu filiação ao ninho tucano.
Recepção no aeroporto
Na madrugada desta sexta-feira (20), Alysson esteve presente no numeroso grupo de apoiadores que recepcionou Bocalom no aeroporto de Rio Branco. Empolgado, ele gritou repetidas vezes, ao lado de assessores, o nome do prefeito, demonstrando entusiasmo com o projeto político liderado por Bocalom.
Cenário político
A filiação de Bocalom ao PSDB foi oficializada na quinta-feira (19), consolidando sua pré-candidatura ao governo do Acre após ter sido convidado a deixar o Partido Liberal (PL). Com a entrada no PSDB, Bocalom passa a disputar o eleitorado com a candidata do governo, Mailza Assis (PP), e com o senador Alan Rick (Republicanos).
A posição de Alysson Bestene — que mantém seu partido de origem, o Progressistas, mas apoia o agora tucano Bocalom — reflete as articulações em curso para a formação de alianças de olho nas eleições de outubro, especialmente no cenário de possível segundo turno, como já sinalizado pelo governador Gladson Cameli (PP).
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Cotidiano
Exame de DNA vai identificar ossada encontrada em Rio Branco; família suspeita ser de idoso desaparecido em janeiro
Aposentado Pedro Vilchez, de 87 anos, está desaparecido desde 18 de janeiro; vestes encontradas junto aos restos mortais são semelhantes às que ele usava
Um exame de DNA será feito para tentar identificar a ossada achada por um caçador na tarde da última quinta-feira (19) em uma área de mata no Ramal Aquiles Peret, na região do bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco. Segundo a Polícia Civil, as roupas localizadas no local são semelhantes às vestimentas usadas pelo aposentado Pedro Vilchez, de 87 anos, que desapareceu no dia 18 de janeiro.
De acordo com o coordenador do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), delegado Pedro Paulo Buzolin, ainda não é possível confirmar que os restos mortais pertençam ao idoso, mas essa é, neste momento, a principal linha de apuração da polícia.
“Possivelmente, a ossada que foi achada pode ser dele. As vestes se parecem com as do senhor Pedro. Agora, nós iremos realizar a perícia, o exame de DNA, visando comprovar se aqueles restos mortais pertencem ao senhor Pedro, e também iremos realizar outros exames”, afirmou o delegado.
Além do exame de DNA, a perícia também deve tentar esclarecer a causa da morte.
Causa da morte será investigada
Ainda segundo Buzolin, os procedimentos periciais também devem buscar identificar se a morte ocorreu por causas naturais ou violentas, embora o estado avançado de decomposição dificulte a análise com precisão.
A ossada foi encontrada por um trabalhador em uma área de difícil acesso na zona rural da capital. Conforme o delegado, o local fica nas proximidades do bairro Jorge Lavocat e não é tão distante de onde Pedro Vilchez foi visto pela última vez.
“Aquela área não é tão distante de onde ele foi visto pela última vez, então nós iremos realizar agora todos os exames, todas as perícias necessárias visando comprovar a identidade daqueles restos mortais, bem como a causa da morte”, disse.
Localização
O caçador contou à polícia que estava andando na mata quando se deparou com a ossada. O corpo não estava enterrado e estava a 800 metros do ramal.
A família do idoso, que acompanha as investigações, aguarda os resultados dos exames para confirmar se os restos mortais são de Pedro Vilchez, que desapareceu há dois meses e vinha sendo procurado por equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil.
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Idoso de 61 anos é encontrado carbonizado em propriedade rural em Plácido de Castro
Corpo de Delson Bonete da Cruz foi localizado por familiar dias após incêndio; Polícia Civil investiga possível latrocínio
Um idoso de 61 anos foi encontrado morto dentro da própria residência após um incêndio atingir uma propriedade rural no município de Plácido de Castro. O caso veio à tona dias depois do ocorrido, após familiares estranharem a falta de contato com a vítima.
Delson Bonete da Cruz foi localizado no último sábado (14), quando um dos filhos foi até o imóvel, situado no km 16 do ramal Mendes Carlos 1, e encontrou a casa completamente destruída pelo fogo.
Identificação e estado do corpo
Durante a vistoria, o familiar identificou restos mortais entre os escombros, confirmando a morte. Devido à intensidade do incêndio, o corpo estava carbonizado, restando apenas fragmentos ósseos, o que dificultou a identificação imediata.
A região onde a residência está localizada possui acesso limitado, especialmente durante o período chuvoso, o que pode ter contribuído para o atraso na descoberta do caso e no acionamento das autoridades.
Investigação
Equipes da Polícia Civil foram mobilizadas e iniciaram as investigações. Entre as linhas de apuração está a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte), embora outras hipóteses também estejam sendo consideradas.
Os restos mortais foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, onde passaram por exames periciais antes da liberação para os procedimentos funerários.
A Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro conduz a investigação, que busca esclarecer as causas do incêndio, a dinâmica da morte e identificar possíveis envolvidos.
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