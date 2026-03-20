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Cotidiano

Aécio Neves convida Alysson Bestene para se filiar ao PSDB, mas vice-prefeito mantém apoio a Bocalom sem confirmar ingresso

Publicado

2 horas atrás

em

Futuro prefeito de Rio Branco participou de recepção a Bocalom no aeroporto e garantiu apoio incondicional à pré-candidatura tucana ao governo

Alysson, que será prefeito no início de abril, assegurou apoio incondicional à pré-candidatura de Bocalom e prometeu ajudá-lo na construção de alianças e novos apoios. Foto: captada 

Assim que assinou a ficha de filiação do prefeito Tião Bocalom, pré-candidato a governador, no PSDB, o presidente nacional do partido, deputado federal Aécio Neves (MG), ligou para o vice-prefeito Alysson Bestene (PP) e o convidou a ingressar na sigla.

Alysson, que deve assumir o comando da Prefeitura de Rio Branco no início de abril com a desincompatibilização de Bocalom, tergiversou sobre o convite. Embora tenha assegurado apoio incondicional à pré-candidatura do prefeito e prometido ajudá-lo na construção de alianças e novos apoios, o vice-prefeito não garantiu filiação ao ninho tucano.

Recepção no aeroporto

Na madrugada desta sexta-feira (20), Alysson esteve presente no numeroso grupo de apoiadores que recepcionou Bocalom no aeroporto de Rio Branco. Empolgado, ele gritou repetidas vezes, ao lado de assessores, o nome do prefeito, demonstrando entusiasmo com o projeto político liderado por Bocalom.

Alysson, empolgado, estava no meio do numeroso grupo de apoiadores que recepcionou o Bocalom no aeroporto de Rio Branco e gritou repetidas vezes, ao lado de assessores, o nome do prefeito. Foto: captada 

Cenário político

A filiação de Bocalom ao PSDB foi oficializada na quinta-feira (19), consolidando sua pré-candidatura ao governo do Acre após ter sido convidado a deixar o Partido Liberal (PL). Com a entrada no PSDB, Bocalom passa a disputar o eleitorado com a candidata do governo, Mailza Assis (PP), e com o senador Alan Rick (Republicanos).

A posição de Alysson Bestene — que mantém seu partido de origem, o Progressistas, mas apoia o agora tucano Bocalom — reflete as articulações em curso para a formação de alianças de olho nas eleições de outubro, especialmente no cenário de possível segundo turno, como já sinalizado pelo governador Gladson Cameli (PP).

Assim que assinou a ficha de filiação do Tião Bocalom, pré-candidato a governador pelo PSDB, o presidente nacional Aécio Neves (MG), ligou para o vice-prefeito Alysson Bestene (PP) e o convidou a ingressar na sigla. Foto: captada 

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Cotidiano

Exame de DNA vai identificar ossada encontrada em Rio Branco; família suspeita ser de idoso desaparecido em janeiro

Publicado

3 horas atrás

em

20 de março de 2026

Por

Aposentado Pedro Vilchez, de 87 anos, está desaparecido desde 18 de janeiro; vestes encontradas junto aos restos mortais são semelhantes às que ele usava

De acordo com o coordenador da Deic, delegado Pedro Paulo Buzolin, que não é possível confirmar que os restos mortais pertençam ao idoso, mas é, a principal linha de apuração da polícia. Foto: captada 

Um exame de DNA será feito para tentar identificar a ossada achada por um caçador na tarde da última quinta-feira (19) em uma área de mata no Ramal Aquiles Peret, na região do bairro Jorge Lavocat, em Rio Branco. Segundo a Polícia Civil, as roupas localizadas no local são semelhantes às vestimentas usadas pelo aposentado Pedro Vilchez, de 87 anos, que desapareceu no dia 18 de janeiro.

De acordo com o coordenador do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), delegado Pedro Paulo Buzolin, ainda não é possível confirmar que os restos mortais pertençam ao idoso, mas essa é, neste momento, a principal linha de apuração da polícia.

“Possivelmente, a ossada que foi achada pode ser dele. As vestes se parecem com as do senhor Pedro. Agora, nós iremos realizar a perícia, o exame de DNA, visando comprovar se aqueles restos mortais pertencem ao senhor Pedro, e também iremos realizar outros exames”, afirmou o delegado.

Além do exame de DNA, a perícia também deve tentar esclarecer a causa da morte.

Causa da morte será investigada

Ainda segundo Buzolin, os procedimentos periciais também devem buscar identificar se a morte ocorreu por causas naturais ou violentas, embora o estado avançado de decomposição dificulte a análise com precisão.

A ossada foi encontrada por um trabalhador em uma área de difícil acesso na zona rural da capital. Conforme o delegado, o local fica nas proximidades do bairro Jorge Lavocat e não é tão distante de onde Pedro Vilchez foi visto pela última vez.

“Aquela área não é tão distante de onde ele foi visto pela última vez, então nós iremos realizar agora todos os exames, todas as perícias necessárias visando comprovar a identidade daqueles restos mortais, bem como a causa da morte”, disse.

Localização

O caçador contou à polícia que estava andando na mata quando se deparou com a ossada. O corpo não estava enterrado e estava a 800 metros do ramal.

A família do idoso, que acompanha as investigações, aguarda os resultados dos exames para confirmar se os restos mortais são de Pedro Vilchez, que desapareceu há dois meses e vinha sendo procurado por equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil.

Vestimentas achadas junto aos restos mortais são semelhantes às do aposentado Pedro Vilchez, de 87 anos, desaparecido desde 18 de janeiro. Polícia diz que ainda não há confirmação oficial da identidade. Foto: captada 

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Cotidiano

Idoso de 61 anos é encontrado carbonizado em propriedade rural em Plácido de Castro

Publicado

3 horas atrás

em

20 de março de 2026

Por

Corpo de Delson Bonete da Cruz foi localizado por familiar dias após incêndio; Polícia Civil investiga possível latrocínio

Devido à intensidade do incêndio, o corpo estava carbonizado, restando apenas fragmentos ósseos, o que dificultou a identificação imediata. Foto: captada

Um idoso de 61 anos foi encontrado morto dentro da própria residência após um incêndio atingir uma propriedade rural no município de Plácido de Castro. O caso veio à tona dias depois do ocorrido, após familiares estranharem a falta de contato com a vítima.

Delson Bonete da Cruz foi localizado no último sábado (14), quando um dos filhos foi até o imóvel, situado no km 16 do ramal Mendes Carlos 1, e encontrou a casa completamente destruída pelo fogo.

Identificação e estado do corpo

Durante a vistoria, o familiar identificou restos mortais entre os escombros, confirmando a morte. Devido à intensidade do incêndio, o corpo estava carbonizado, restando apenas fragmentos ósseos, o que dificultou a identificação imediata.

A região onde a residência está localizada possui acesso limitado, especialmente durante o período chuvoso, o que pode ter contribuído para o atraso na descoberta do caso e no acionamento das autoridades.

Investigação

Equipes da Polícia Civil foram mobilizadas e iniciaram as investigações. Entre as linhas de apuração está a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte), embora outras hipóteses também estejam sendo consideradas.

Os restos mortais foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, onde passaram por exames periciais antes da liberação para os procedimentos funerários.

A Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro conduz a investigação, que busca esclarecer as causas do incêndio, a dinâmica da morte e identificar possíveis envolvidos.

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Cotidiano

Acre fica dois meses consecutivos sem seca pela primeira vez desde 2022

Publicado

4 horas atrás

em

20 de março de 2026

Por

Estado é o único do país a manter condição livre do fenômeno em janeiro e fevereiro, aponta Monitor de Secas

Acre, Distrito Federal e Espírito Santo. No entanto, somente o Acre já havia atingido esse cenário no mês anterior, consolidando a melhor condição em relação ao fenômeno desde o início do monitoramento no estado. Foto: captada 

O Acre registrou, pela primeira vez desde novembro de 2022, dois meses consecutivos sem ocorrência de seca. De acordo com a mais recente atualização do Monitor de Secas, o estado ficou livre do fenômeno em janeiro e fevereiro deste ano, sendo o único do país a manter essa condição nos dois meses seguidos.

Em fevereiro, apenas três unidades da Federação não apresentaram registro de seca: Acre, Distrito Federal e Espírito Santo. No entanto, somente o Acre já havia atingido esse cenário no mês anterior, consolidando a melhor condição em relação ao fenômeno desde o início do monitoramento no estado.

No mesmo período, houve abrandamento da seca em 17 estados, entre eles Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Pará. Por outro lado, o fenômeno se intensificou em apenas dois estados: Amapá e Roraima . Em outros cinco, incluindo Amazonas, Rondônia e Paraná, a situação permaneceu estável.

Distrito Federal e Espírito Santo passaram a integrar, em fevereiro, o grupo de unidades federativas sem registro de seca, condição que o Acre já apresentava desde janeiro.

Entre as regiões do país, o Nordeste apresentou o cenário mais crítico em fevereiro, sendo a única a registrar seca extrema e com 95% do território afetado. Já a região Norte teve a condição mais branda, com apenas 29% da área com registro de seca.

Tendências

Na comparação entre janeiro e fevereiro, a intensidade do fenômeno se manteve estável na região Sul e diminuiu no Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sudeste. A área atingida pela seca aumentou apenas no Sul e recuou nas demais regiões.

O Monitor de Secas também apontou aumento da área com seca em estados como Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul e Roraima . Em contrapartida, houve redução em nove estados, incluindo Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Tocantins.

Em outras 11 unidades da Federação, o cenário permaneceu estável. Já o Acre, ao lado do Distrito Federal e Espírito Santo, se destacou por não apresentar qualquer registro de seca no último mês.

De acordo com a mais recente atualização do Monitor de Secas, o estado ficou livre do fenômeno em janeiro e fevereiro deste ano, sendo o único do país a manter essa condição nos dois meses seguidos. Foto: captada 

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