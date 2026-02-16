Acre
Advogado monitorado por tornozeleira é preso suspeito de cárcere privado e ameaça em motel de Rio Branco
Um advogado de 42 anos, identificado como Aluísio Veras de Almeida Neto, foi preso na manhã desta segunda-feira (16) suspeito de cárcere privado e ameaça, após uma ocorrência registrada em um motel no bairro Habitar Brasil, em Rio Branco.
De acordo com a Polícia Militar, guarnições do 1º Batalhão foram acionadas pelo Centro de Operações (Copom) com a informação inicial de que estaria ocorrendo um roubo no estabelecimento e que os envolvidos poderiam estar armados. Diante da gravidade da denúncia, várias equipes foram deslocadas até o local.
Ao chegarem, os policiais conversaram com o gerente do motel, que informou não ter percebido nenhuma movimentação suspeita. Ainda assim, decidiu entrar em contato com os quartos ocupados por meio do interfone. Apenas a suíte 06 não respondeu.
Os militares foram até o quarto e encontraram a porta de acesso aberta, mas o banheiro estava trancado pelo lado de dentro. Após ordem para abertura da porta não ser atendida, e com autorização do gerente, os policiais arrombaram o banheiro. A ação foi acompanhada pelo tenente Eliabe Rodrigues, comandante de patrulha.
No interior do banheiro estavam o advogado e um jovem de 18 anos, identificado pelas iniciais T.E.F.V., de nacionalidade peruana. A ocorrência, que inicialmente era tratada como possível roubo, passou a ser apurada como suspeita de cárcere privado e ameaça.
Segundo relato do jovem, ele teria sido convidado pelo advogado, por meio de aplicativo de mensagens, para consumir bebidas alcoólicas no motel. Após chegar ao local, o suspeito teria tentado manter relação sexual sem consentimento. A vítima afirmou que se recusou, correu para o banheiro e acionou a Polícia Militar.
Já o advogado declarou que teria se trancado no banheiro por temer pela própria segurança.
O jovem informou que pretende formalizar queixa-crime por ameaça e cárcere privado.
A Polícia Militar também confirmou que Aluísio é monitorado por tornozeleira eletrônica e possui registros anteriores de ocorrências envolvendo desordem. Há cerca de duas semanas, segundo relatos, ele teria sido visto em um hotel da capital apenas de cueca e em estado alterado.
O nome do advogado também aparece em um inquérito conduzido pela Polícia Civil que apura a morte de David Weverton Matos Araújo, de 31 anos, ocorrida em julho de 2025 no mesmo motel. À época, a vítima estava na companhia do advogado. Conforme as investigações, David teria se ferido no banheiro, saído do quarto e caído na área externa. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou como possível causa da morte uma overdose.
Após os fatos desta segunda-feira, o advogado e o jovem foram conduzidos à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde o caso será analisado e as medidas legais cabíveis adotadas.
Comentários
Acre
Terceiro dia do Carnaval da Prefeitura de Rio Branco celebra alegria, inclusão e segurança
O terceiro dia do Carnaval da Prefeitura de Rio Branco foi dedicado a crianças, idosos e cadeirantes, proporcionando uma tarde de muita alegria, animação e segurança para todas as famílias. O evento garantiu uma festa tranquila e acessível, com a aprovação e satisfação de todos os foliões presentes.
João Ademir de Azevedo, aposentado, comentou:
“Está muito bem, graças a Deus. É, para os idosos, às crianças. Está uma beleza, é uma maravilha.”
O empresário Paulo Menezes destacou:
“Eu trouxe a esposa, neta e filho, e a gente veio brincar, aproveitar esse momento maravilhoso que nosso prefeito está nos proporcionando. Para ficar seguro aqui, a nossa força de segurança está ativa. Só não vem quem não quer!”
Gerson da Silva, aposentado, também elogiou:
“Estou gostando demais! A segurança boa, a festa boa, o som bom, tudo ótimo. O Carnaval está bacana demais, daqui a pouco é o nosso ‘Arrasou’, Uhuuu!”
A criançada ainda se divertiu com a apresentação do Negão da Baixada da Sobral e com a criatividade dos pais na hora de produzir fantasias dos filhos, que vieram caracterizados como Huck, Mulher-Maravilha, fadas, joaninhas, princesas e muitos outros personagens. A alegria era visível em cada sorriso, tornando o terceiro dia do Carnaval um momento de celebração e inclusão para toda a comunidade.
Comentários
Acre
Primeiro lote do seguro-defeso começa a ser pago nesta terça-feira a pescadores no Acre
Pagamento do seguro-defeso é feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) inicia nesta terça-feira (17) o pagamento do primeiro lote do seguro-defeso para pescadores e pescadoras artesanais em todo o país. No Acre, 154 profissionais foram contemplados nesta etapa.
Ao todo, 46.893 trabalhadores receberão o benefício neste primeiro lote, que soma R$ 76 milhões em recursos federais. Segundo o ministro Luiz Marinho, uma nova lista será liberada na próxima semana, ampliando o número de beneficiários.
Quem deve receber?
Para estar apto ao pagamento, o pescador precisou:
- Solicitar o benefício pelos canais oficiais do MTE (Carteira de Trabalho Digital ou portal Gov.br);
- Entregar o Relatório do Exercício da Atividade Pesqueira (REAP) ao Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA);
- Estar com o Registro Geral da Pesca (RGP) regular;
- Estar inscrito no CadÚnico;
- Comprovar residência em município abrangido pelo período de defeso;
- Não possuir outra fonte de renda além da pesca.
O REAP é o primeiro critério analisado no processo. Pescadores que não entregaram o relatório ficaram de fora deste lote e precisam regularizar a situação junto ao MPA.
Valor e duração
O seguro-defeso corresponde a um salário mínimo por mês e pode ser pago por até cinco meses, dependendo da duração do período de proibição da pesca (defeso). O saque é feito a cada 30 dias, conforme a data de requerimento.
Desde novembro de 2025, a gestão do seguro-defeso passou do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para o Ministério do Trabalho e Emprego, conforme estabelecido por medida provisória federal. O MTE agora é responsável por receber, processar e habilitar os pedidos.
Já os pagamentos referentes a períodos anteriores a 1º de novembro de 2025 continuam sob responsabilidade do INSS.
Como solicitar
Os pescadores artesanais devem fazer o pedido exclusivamente pela Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br, onde também é possível acompanhar a análise, consultar datas de pagamento e solicitar revisão.
No cenário nacional, estados como Paraíba (11.695 benefícios), Maranhão (10.016) e Pará (4.516) lideram o número de contemplados neste primeiro lote. No Acre, os 154 beneficiários representam os profissionais que atenderam integralmente aos critérios estabelecidos pelo governo federal.
O segundo lote está previsto para a próxima semana.
Comentários
Acre
Motociclista embriagado foge de blitz, quase atropela policial e é preso após perseguição na BR-364
A perseguição terminou quando ele perdeu o controle da motocicleta e caiu no acostamento
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem na noite de sábado (14), após fuga durante uma fiscalização de alcoolemia no km 138 da BR-364, em Rio Branco.
De acordo com a corporação, a equipe realizava a desmobilização do comando quando uma motocicleta colidiu contra a sinalização da operação e quase atingiu um policial rodoviário federal que recolhia os cones na pista, além de outros veículos que transitavam pelo local. Mesmo após receber ordens de parada, o condutor desobedeceu e iniciou fuga, o que motivou acompanhamento tático por parte dos agentes.
Durante a evasão, o motociclista realizou manobras perigosas, colocando em risco outros usuários da rodovia. A perseguição terminou quando ele perdeu o controle da motocicleta e caiu no acostamento.
O homem sofreu escoriações leves e foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não houve necessidade de encaminhamento ao hospital.
Submetido voluntariamente ao teste do etilômetro, foi constatado o teor de 1,25 miligrama de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões — índice que configura crime de trânsito e também gera sanções administrativas. Durante a abordagem, os policiais também verificaram que o condutor não possuía habilitação para dirigir.
Diante dos fatos, a PRF constatou, a princípio, os crimes de embriaguez ao volante e de conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. O homem foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes de Rio Branco, com a integridade física preservada.
A motocicleta foi removida ao pátio do Detran, e os autos de infração correspondentes às irregularidades foram lavrados.
A PRF reforçou que dirigir sob efeito de álcool compromete a capacidade psicomotora do condutor e coloca em risco a vida de todos os usuários da rodovia. A instituição informou que mantém fiscalização permanente para prevenir sinistros e salvar vidas.
Você precisa fazer login para comentar.