Advogado é preso no Amapá suspeito de atuar como mensageiro de facção criminosa no sistema penitenciário

A Polícia Civil do Amapá prendeu, nesta quarta-feira (25), um advogado criminal investigado por supostamente atuar como mensageiro de uma facção criminosa com ramificações dentro e fora do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), em Macapá. A prisão ocorreu em via pública e foi acompanhada do cumprimento de mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar.

De acordo com as investigações, o advogado repassava ordens e informações ligadas ao tráfico de drogas, de armas e à movimentação financeira da facção. Ele já havia sido detido anteriormente ao tentar ingressar no presídio com um aparelho celular, fato que deu início à apuração policial.

Durante a nova operação, celulares e documentos foram apreendidos com o suspeito, que optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. Após exame de corpo de delito, ele aguarda audiência de custódia.

A prisão gerou reação da Ordem dos Advogados do Brasil no Amapá (OAB-AP). O presidente da entidade, Israel Gonçalves da Graça, classificou a detenção como um equívoco. Já a defesa do advogado alega que os fatos que motivaram a prisão são antigos e que o profissional não possui pendências judiciais relacionadas ao episódio anterior. O caso segue sob investigação.