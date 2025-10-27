Acre
Advogado da Câmara de Brasiléia discute com prefeitura alteração de imposto dos taxistas
Encontro buscou informações sobre ajustes tributários e melhorias nas condições de trabalho da categoria
O advogado da Câmara Municipal de Brasiléia, Dr. Dárcio Vidal Campos, esteve no Setor de Cadastro da Prefeitura, onde se reuniu com o coordenador Luciano para tratar sobre a alteração do valor do imposto cobrado aos taxistas do município.
Durante o encontro, foram discutidas medidas que possam promover mais equilíbrio e justiça tributária para os profissionais do transporte, além de melhorias nas condições de trabalho da categoria.
A iniciativa faz parte do diálogo institucional entre o Legislativo e o Executivo municipal, voltado a buscar soluções que atendam às demandas dos trabalhadores e contribuam para o desenvolvimento econômico de Brasiléia.
Comentários
Acre
Prefeitura de Rio Branco convoca aprovados em seletivo da Educação
A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), convocou nesta segunda-feira, 27, os candidatos aprovados no seletivo simplificado, Edital nº 05/2025, destinado à contratação temporária de professores e servidores administrativos.
De acordo com o edital, a convocação abrange profissionais classificados para os cargos de professor da Educação Infantil (creche e pré-escola), professor do Ensino Fundamental, professor da Educação Especial (mediador, AEE e bilíngue), assistente escolar, assistente de creche e merendeira. Os convocados devem comparecer à Escola Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato, localizada na Rua Alfredo Zaire, nº 102, Bairro Bela Vista, em Rio Branco, nos horários definidos para cada grupo.
No período da manhã (8h às 12h), deverão se apresentar merendeiras, assistentes de creche, assistentes escolares e professores da Educação Infantil. Já no turno da tarde (14h às 17h), é a vez dos professores do Ensino Fundamental e da Educação Especial.
A Seme ressalta que a ausência no horário e local determinados implicará em desistência da vaga, sendo o candidato substituído por outro, conforme a ordem de classificação geral.
Os convocados deverão apresentar originais e cópias dos documentos pessoais, incluindo identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor, carteira de trabalho, diplomas de escolaridade, atestado de aptidão física e mental, declaração de não acúmulo de cargos e comprovante de conta bancária.
Comentários
Acre
Contratações temporárias crescem 45% no Acre e superam queda de efetivos, aponta estudo
O Acre registrou um aumento expressivo nas contratações por tempo determinado entre 2017 e 2023, segundo o estudo “Dados e Evidências para uma Regulamentação Nacional da Contratação por Tempo Determinado”. Nesse período, o número de servidores temporários cresceu 45,5%, enquanto o de comissionados exclusivos aumentou 40,9%. Em contrapartida, o número de servidores efetivos caiu 10,9%, resultando em um crescimento geral de apenas 4,8% na força de trabalho do Estado.
Os dados indicam que, em 2017, o Acre contava com 20.899 servidores efetivos, 6.637 temporários e 1.624 comissionados. Em 2023, esses números passaram para 18.612 efetivos, 9.660 temporários e 2.288 comissionados, totalizando 30.560 vínculos ativos. A expansão dos vínculos precários acompanha a tendência observada em toda a Região Norte, onde as contratações temporárias aumentaram 33,8% no mesmo período.
A legislação estadual que rege essas contratações, a Lei Complementar nº 58/1998, é considerada uma das mais genéricas do país. Ela determina que os contratos sigam “as regras estabelecidas no respectivo contrato e, no que couber, as normas do Regime Jurídico Único dos servidores públicos estaduais”. O texto, segundo o relatório, deixa brechas que fragilizam a segurança jurídica e ampliam a possibilidade de uso indevido dos vínculos temporários.
O estudo alerta que a ausência de limites claros de prazo e a falta de impedimento para recontratações sucessivas, situação que inclui o Acre, podem perpetuar vínculos precários e desvirtuar o caráter excepcional previsto na Constituição.
Comentários
Acre
Recém-nascido morreu por choque séptico e sepse neonatal, confirma Sesacre
A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) confirmou que o recém-nascido atendido na Maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco, faleceu às 23h15 de domingo (26) em decorrência de choque séptico e sepse neonatal, complicações graves provocadas por uma infecção generalizada. A nota foi divulgada na segunda-feira (27).
De acordo com a nota oficial divulgada pela direção da maternidade, o bebê, que havia voltado a apresentar sinais vitais após ter sido declarado morto na última sexta-feira (24), não resistiu ao agravamento do quadro clínico, considerado crítico desde o nascimento.
A Sesacre explicou que, devido à prematuridade extrema, o recém-nascido possuía um sistema imunológico fragilizado, o que aumentou a vulnerabilidade a infecções. O quadro de sepse neonatal, segundo especialistas, ocorre quando bactérias ou outros agentes infecciosos entram na corrente sanguínea, provocando uma resposta inflamatória generalizada que pode levar à falência de órgãos e, consequentemente, ao choque séptico, estágio mais grave da infecção.
Em nota assinada pela diretora-geral da maternidade, Simone Prado, e pelo secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, a pasta lamentou o falecimento e reforçou que todos os cuidados e procedimentos foram adotados durante o período de internação. “Todos os esforços possíveis foram realizados para garantir o melhor cuidado e suporte. Reforçamos que, devido à prematuridade extrema do bebê, a transferência para outra unidade não chegou a ser cogitada pela equipe médica, diante do alto risco de agravamento do quadro”, diz o comunicado.
O caso, que chamou atenção em todo o país após o bebê ser encontrado com vida dentro do caixão, segue sendo apurado internamente pela Sesacre. A equipe médica que realizou o atendimento inicial foi afastada até a conclusão das investigações.
A secretaria e a direção da Maternidade Bárbara Heliodora encerraram a nota afirmando que lamentam profundamente o desfecho e reafirmam o compromisso com o aperfeiçoamento dos protocolos de cuidado e atenção humanizada à vida.
Você precisa fazer login para comentar.