Advogado da Câmara de Brasiléia discute com prefeitura alteração de imposto dos taxistas

Encontro buscou informações sobre ajustes tributários e melhorias nas condições de trabalho da categoria

O advogado da Câmara Municipal de Brasiléia, Dr. Dárcio Vidal Campos, esteve no Setor de Cadastro da Prefeitura, onde se reuniu com o coordenador Luciano para tratar sobre a alteração do valor do imposto cobrado aos taxistas do município.

Durante o encontro, foram discutidas medidas que possam promover mais equilíbrio e justiça tributária para os profissionais do transporte, além de melhorias nas condições de trabalho da categoria.

A iniciativa faz parte do diálogo institucional entre o Legislativo e o Executivo municipal, voltado a buscar soluções que atendam às demandas dos trabalhadores e contribuam para o desenvolvimento econômico de Brasiléia.

