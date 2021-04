O advogado criminalista Armyson Lee Linhares de Carvalho, de 44 anos, foi mais uma vítima da Covid-19 no Acre. Ele não resistiu à doença e morreu na madrugada desta quinta-feira (8) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto de Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), o hospital de campanha de Rio Branco.