Advogada presa com drogas em presídio do AC é solta após audiência de custódia
Defesa sai em liberdade provisória um dia após ser flagrada com 800g de maconha; Justiça impõe medidas cautelares
A advogada Mariana Oliveira deixou a prisão nesta terça-feira (11), após decisão do Juízo da Vara de Garantias, em audiência de custódia realizada no Fórum Criminal de Rio Branco. A profissional havia sido presa em flagrante, na segunda-feira (10), ao ser flagrada com 800 gramas de maconha no interior do Complexo Penitenciário de Rio Branco, o maior do estado.
De acordo com as informações do processo, o entorpecente foi encontrado entre os seios e também na bolsa da advogada. Além disso, durante diligências, a polícia apreendeu cerca de 3,5 quilos da mesma droga na residência dela.
Ao conceder a liberdade provisória, o juiz impôs medidas cautelares, incluindo o afastamento de Mariana do sistema prisional e a obrigatoriedade de manter atualizados endereço e contato telefônico. O magistrado não determinou o uso de tornozeleira eletrônica.
Como a prisão ocorreu em flagrante, a Polícia Civil tem prazo de 10 dias para concluir o inquérito e encaminhar o caso ao Poder Judiciário. A investigação seguirá sob responsabilidade da autoridade policial competente.
Prefeito Jerry Correia visita viveiro de mudas de café clonal e destaca incentivo à agricultura local
Nesta terça-feira(11), o prefeito Jerry Correia realizou uma visita ao viveiro de mudas de café clonal pertencente à produtora Tamar e ao seu filho Mazin. A iniciativa familiar já conta com aproximadamente 60 mil mudas disponíveis, resultado de muito estudo, dedicação e investimento em conhecimento técnico. A visita contou também com a presença do secretário municipal de Agricultura, Zé do Posto.
Durante a visita, o prefeito destacou a felicidade em ver moradores de Assis Brasil acreditando e investindo na agricultura. “Estamos sendo contagiados por essa motivação de plantar, cultivar e gerar emprego para nossa população. Tamar e Mazin tiveram coragem e disposição para montar este viveiro, buscaram conhecimento e hoje estão contribuindo para o desenvolvimento do nosso município”, afirmou Jerry.
A Prefeitura de Assis Brasil está em fase de tratativas para adquirir mudas deste viveiro, com o objetivo de incentivar a produção de café no município. As inscrições para receber as mudas já estão abertas, e os interessados podem procurar a Secretaria Municipal de Agricultura para orientações e solicitação das mudas e dos insumos necessários.
Pela primeira vez na fronteira, grupo de comédia Cala Risadas faz show neste sábado no QGIV
O grupo acreano Caça-Risadas chega à Fronteira neste sábado(15) com um show especial de stand-up comedy no QGiv Gastrobar, prometendo uma noite de muitas gargalhadas e boa música.
O espetáculo será comandado pelos humoristas acreanos Geovany Calegário e Rafael Barbosa, conhecidos por transformar o cotidiano acreano em boas doses de humor e identificação com o público. A apresentação faz parte da turnê que tem lotado bares e casas de show em várias cidades do estado.
As mesas para quatro pessoas estão sendo vendidas por R$ 80, em lote promocional até quarta-feira (13). Após essa data, o valor será reajustado, por isso os organizadores alertam para o público garantir o ingresso com antecedência.
E para encerrar a noite em grande estilo, o evento contará ainda com o pós-show de Marcos Leite e banda, trazendo um repertório animado para o público continuar a diversão.
📍 Local: QGiv Gastrobar
📅 Data: Sexta-feira, 15 de novembro
💰 Mesa para 4 pessoas: R$ 80 (lote promocional até quarta-feira)
📞 Ingressos e reservas: (68) 99908-0985
Durante a COP30, Acre apresenta experiência pioneira de repartição de benefícios em programas de REDD+
O modelo de repartição de benefícios do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa) ganhou espaço na COP30, em Belém, no Pará, nesta segunda-feira, 10.
Considerada uma das experiências mais consolidadas do Brasil em políticas climáticas, o modelo foi compartilhado no maior evento global sobre mudanças climáticas com o objetivo de mostrar os avanços do Acre na atualização da Estratégia de Repartição de Benefícios do ISA Carbono, parte integrante do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais, o Sisa.
Segundo a presidente do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), Jaksilande Araújo, responsável pela apresentação do painel, a atualização da Estratégia de Repartição de Benefícios do ISA Carbono reforça o compromisso do governo do Acre com a governança climática transparente, a integridade ambiental e a valorização das pessoas que vivem na floresta.
“É uma grande satisfação apresentar este painel na COP30, um espaço onde o Acre apresenta resultados concretos e construções coletivas”, destacou.
Ao mediar o painel, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho, declarou que este modelo representa um avanço técnico e também um marco político e social na trajetória de 15 anos do Sisa, culminando no estabelecimento por meio de Decreto Governamental a nova estratégia que garante a aplicação de 72% dos recursos provenientes dos resultados da redução das emissões diretamente aos beneficiários do sistema.
“Hoje, o Acre apresenta ao mundo o resultado de um processo que aprimorou os critérios de elegibilidade, transparência e inclusão com a atualização da Estratégia de Repartição de Benefícios do ISA Carbono, garantindo que os resultados dessa distribuição cheguem diretamente às comunidades que conservam a floresta”, enfatizou,
A apresentação teve, ainda, o objetivo de dialogar sobre os aprendizados, desafios e caminhos futuros para o fortalecimento de programas jurisdicionais de REDD+ e sua contribuição para a governança climática global.
Neste sentido, a secretária de Povos Indígenas, Francisca Arara, também deu sua contribuição na temática e reforçou que o diálogo entre governo e povos indígenas, no Acre, vem promovendo políticas de sustentabilidade e autonomia alinhadas à agenda indígena.
“É importante salientar que os direitos dos povos indígenas são preservados dentro desse modelo de repartição”, destacou.
Também participaram do painel a chefe Global de Mercados de Carbono, Letícia Guimarães, que atua na estruturação de mecanismos financeiros de mitigação climática no âmbito do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidades – PNUD e o presidente e fundador do Earth Innovation Institute (EII), Daniel Nepstad.
O painel teve como plateia autoridades de outros países, que fizeram suas contribuições. O representante do governo do México, Juan Carlos Guillén, propôs diálogo bilateral com intuito de firmar cooperação com governo do Acre devido sua expertise em projetos de REDD+ Jurisdicional, em execução no Acre desde 2012.
“Reforçamos nossos agradecimentos ao governo do Estado do Acre, ao IMC, aos parceiros internacionais — Alemanha, Reino Unido e Noruega — ao Consórcio da Amazônia Legal que abriu e às instituições da Amazônia Legal por este diálogo tão relevante para o futuro climático do planeta. Que o exemplo do Acre continue inspirando o Brasil e o mundo na construção de uma economia da floresta em pé”, finalizou o mediador do painel, secretário Leonardo Carvalho.
