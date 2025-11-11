Advogada presa com drogas em presídio do AC é solta após audiência de custódia

Defesa sai em liberdade provisória um dia após ser flagrada com 800g de maconha; Justiça impõe medidas cautelares

A advogada Mariana Oliveira deixou a prisão nesta terça-feira (11), após decisão do Juízo da Vara de Garantias, em audiência de custódia realizada no Fórum Criminal de Rio Branco. A profissional havia sido presa em flagrante, na segunda-feira (10), ao ser flagrada com 800 gramas de maconha no interior do Complexo Penitenciário de Rio Branco, o maior do estado.

De acordo com as informações do processo, o entorpecente foi encontrado entre os seios e também na bolsa da advogada. Além disso, durante diligências, a polícia apreendeu cerca de 3,5 quilos da mesma droga na residência dela.

Ao conceder a liberdade provisória, o juiz impôs medidas cautelares, incluindo o afastamento de Mariana do sistema prisional e a obrigatoriedade de manter atualizados endereço e contato telefônico. O magistrado não determinou o uso de tornozeleira eletrônica.

Como a prisão ocorreu em flagrante, a Polícia Civil tem prazo de 10 dias para concluir o inquérito e encaminhar o caso ao Poder Judiciário. A investigação seguirá sob responsabilidade da autoridade policial competente.

Relacionado

Comentários