Adolescentes pegam moto sem autorização e causam acidente entre motos em Rio Branco

Acidente ocorreu na noite de sábado (1º), na Estrada do São Francisco; menor pilotava motocicleta sem autorização do dono

Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motocicletas na noite deste sábado (1º), na Estrada do São Francisco, bairro São Francisco, em Rio Branco. As vítimas foram identificadas como Josenildo Paulino da Silva, de 51 anos, e dois adolescentes, de 15 e 16 anos.

De acordo com testemunhas, Josenildo seguia no sentido Centro–bairro em uma motocicleta Honda Titan preta, quando foi atingido na traseira por uma Yamaha Fazer preta, conduzida pelo adolescente de 15 anos, que levava o amigo na garupa.

A colisão ocorreu no momento em que Josenildo tentou fazer uma conversão à esquerda. Por falta de experiência e desconhecimento das regras de trânsito, os adolescentes não conseguiram frear a tempo, provocando o impacto.

Com a batida, o motociclista de 51 anos foi arremessado ao asfalto e perdeu a consciência. O adolescente que pilotava a moto sofreu escoriações e um corte profundo na perna direita, enquanto o garupa teve ferimento grave no tornozelo direito.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e realizou os primeiros socorros. As três vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, com o estado de saúde considerado estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e isolou a área para o trabalho pericial. O proprietário da motocicleta Fazer, utilizada pelos adolescentes, compareceu e informou que o veículo havia sido pego sem sua autorização. Ele será ouvido pela polícia.

As motos envolvidas no acidente foram entregues aos familiares das vítimas, e o caso segue sob investigação das autoridades competentes.

