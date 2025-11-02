Acre
Adolescentes pegam moto sem autorização e causam acidente entre motos em Rio Branco
Acidente ocorreu na noite de sábado (1º), na Estrada do São Francisco; menor pilotava motocicleta sem autorização do dono
Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo duas motocicletas na noite deste sábado (1º), na Estrada do São Francisco, bairro São Francisco, em Rio Branco. As vítimas foram identificadas como Josenildo Paulino da Silva, de 51 anos, e dois adolescentes, de 15 e 16 anos.
De acordo com testemunhas, Josenildo seguia no sentido Centro–bairro em uma motocicleta Honda Titan preta, quando foi atingido na traseira por uma Yamaha Fazer preta, conduzida pelo adolescente de 15 anos, que levava o amigo na garupa.
A colisão ocorreu no momento em que Josenildo tentou fazer uma conversão à esquerda. Por falta de experiência e desconhecimento das regras de trânsito, os adolescentes não conseguiram frear a tempo, provocando o impacto.
Com a batida, o motociclista de 51 anos foi arremessado ao asfalto e perdeu a consciência. O adolescente que pilotava a moto sofreu escoriações e um corte profundo na perna direita, enquanto o garupa teve ferimento grave no tornozelo direito.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e realizou os primeiros socorros. As três vítimas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, com o estado de saúde considerado estável.
O Policiamento de Trânsito esteve no local e isolou a área para o trabalho pericial. O proprietário da motocicleta Fazer, utilizada pelos adolescentes, compareceu e informou que o veículo havia sido pego sem sua autorização. Ele será ouvido pela polícia.
As motos envolvidas no acidente foram entregues aos familiares das vítimas, e o caso segue sob investigação das autoridades competentes.
Acre
Homem é mordido no pênis por cachorro após furtar carro da irmã e passar o dia em motéis em Rio Branco
Caso inusitado terminou com o suspeito internado em estado delicado no Pronto-Socorro da capital
Um episódio cheio de reviravoltas foi registrado neste sábado (1º), em Rio Branco, e terminou de forma inusitada. Um homem identificado como F. C. D., de 40 anos, foi internado no Pronto-Socorro da capital após ser mordido no pênis por um cachorro, durante uma sequência de acontecimentos que começou com o furto do carro da própria irmã.
Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o caso teve início ainda durante a madrugada, quando o homem teria pulado o muro da residência da irmã, pegado a chave e levado o veículo que estava estacionado do lado de fora.
Com o carro, ele seguiu para um motel no bairro Floresta, onde passou várias horas consumindo drogas. Ao tentar deixar o local sem pagar, penhorou o automóvel e saiu à procura de dinheiro com familiares.
Durante a tarde, o homem foi para outro motel, desta vez na Via Chico Mendes, onde voltou a fazer uso de entorpecentes. Já no início da noite, ele se dirigiu até a casa de um primo, nas proximidades do Elevado da Estrada Dias Martins, em busca de ajuda financeira.
Ao entrar no quintal sem avisar, foi surpreendido por um cachorro que o atacou e mordeu sua região genital, causando ferimentos graves.
A Polícia Militar foi acionada e prestou socorro, levando o homem ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde passou por cirurgia de emergência devido à gravidade do ferimento.
O veículo furtado foi recolhido do motel por um guincho e encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde o caso foi registrado.
Até o fechamento desta reportagem, o estado de saúde do paciente não havia sido divulgado.
Acre
Parque Chico Mendes abre no domingo de Finados com programação normal
Neste domingo, 2, feriado Finados, o Parque Ambiental Chico Mendes estará aberto para receber visitantes que desejarem aproveitar o dia em meio à natureza. A informação é da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
O espaço funcionará em seu horário habitual, das 7h às 17h, oferecendo uma opção de lazer, descanso e contato com o meio ambiente para as famílias que buscam um momento de tranquilidade.
Localizado na região da Vila Acre, o Parque Chico Mendes é uma das principais áreas verdes de Rio Branco, contando com trilhas ecológicas, zoológico, áreas de descanso e espaços ideais para piqueniques e caminhadas.
A Secretaria de Meio Ambiente destaca que o local é voltado à preservação e à educação ambiental e reforça o convite à população para desfrutar do parque com responsabilidade, respeitando as normas e contribuindo para manter o ambiente limpo e seguro.
Acre
Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre registra recorde, com 318 inscrições
O Prêmio de Comunicação do Governo do Estado do Acre, em sua 3ª edição registrou recorde de inscrições. Ao todo 318 trabalhos serão analisados pela comissão organizadora e júri do concurso, o que representa um aumento de 200% em relação à edição anterior, em 2024, quando o concurso recebeu 106 inscrições. Serão premiados os melhores trabalhos nas categorias Àudio, Texto, Vídeo Jornalismo, Foto, Estudante e Foto Amadora.
“Os números mostram a importância do jornalismo local para informar a sociedade sobre atos e ações de governo. Nosso muito obrigado a todos que produziram, selecionaram e inscreveram seus materiais”, declarou a secretária de Comunicação, Nayara Lessa.
Com abrangência em todo o Acre, o Prêmio de Comunicação do Governo do Estado busca estimular e valorizar a produção de trabalhos jornalísticos com conteúdos que contribuam para o cumprimento do dever constitucional de dar publicidade aos atos e ações de governo nas diversas áreas, como agricultura, cultura, cidadania, direitos, educação, esporte, gestão pública, meio ambiente saúde, segurança pública, turismo.
Os trabalhos inscritos serão avaliados conforme o grau de adequação e atendimento aos diversos critérios enumerados no regulamento. Serão pontuados, ainda, nas peças inscritas, o grau da conexão da pauta com a promoção à cidadania, a relevância da pauta escolhida no contexto regional, a originalidade na abordagem apresentada e o apuro técnico na produção do material.
O julgamento dos trabalhos inscritos será feito mediante atribuição, por júri nomeado para esse fim, de notas de 0 a 10, fracionadas ou não, observando-se os critérios estabelecidos no regulamento. Os vencedores de cada categoria serão os trabalhos com maior pontuação.
Os ganhadores serão conhecidos em grande noite de premiação no próximo dia 27 de novembro, no espaço Afa Jardim, em Rio Branco.
