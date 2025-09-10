Acre
Adolescentes fazem live de dentro do Centro Socioeducativo no Acre e expõem falhas de segurança
Vídeo mostra internos utilizando celular durante transmissão ao vivo; aparelho seria de professor, e caso levanta questionamentos sobre procedimentos adotados na unidade.
Um vídeo que circulou nas redes sociais nesta terça-feira (9) revelou adolescentes do Centro Socioeducativo Acre realizando uma transmissão ao vivo de dentro da unidade. As imagens expõem internos que cumprem medidas determinadas pela Justiça utilizando um aparelho celular, prática proibida no local.
Segundo informações apuradas, o telefone teria pertencido a um professor de barbearia que presta serviços na instituição. Fontes ligadas ao caso relatam que o procedimento padrão seria encaminhar o docente à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos, mas uma ligação de um superior da unidade teria barrado a condução.
Atualmente, cerca de 30 adolescentes estão em cumprimento de medidas socioeducativas no Centro Aquiri. A direção da unidade foi procurada, mas informou que não comentaria o episódio.
Acre
Deputado Pablo Bregense anuncia recursos para apoiar crianças neurodivergentes em municípios do Acre
Em pronunciamento na sessão desta quarta-feira (10), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Tio Pablo (PSD) destacou ações voltadas ao fortalecimento de programas sociais e ao atendimento de crianças neurodivergentes em diferentes municípios do Estado. O parlamentar anunciou a destinação de recursos e aproveitou para esclarecer informações sobre a execução dos projetos.
Segundo ele, já está em tramitação a liberação de mais de R$ 50 mil para a Associação Azul, em Rio Branco; R$ 100 mil para a Prefeitura de Acrelândia; e cerca de R$ 140 mil destinados às cidades de Sena Madureira e Plácido de Castro. Os valores serão aplicados em benefício de crianças neurodivergentes e suas famílias, tanto na realização de laudos como no desenvolvimento de terapias.
“Esse é um trabalho através de uma entidade parceira, dentro dos nossos projetos sociais. Em Sena Madureira, por exemplo, já temos 100 crianças acompanhadas. Em Acrelândia, outras 50 famílias estão recebendo o mesmo apoio. Além disso, estamos investindo na reforma de espaços e na contratação de profissionais para realizar esse atendimento com qualidade”, afirmou Tio Pablo.
O parlamentar também ressaltou que outros laudos, que devem chegar ao patamar de 200, são acompanhados pela APAE, garantindo a continuidade do serviço em diferentes regiões do Estado.
Ainda durante seu pronunciamento, Tio Pablo aproveitou para esclarecer questionamentos feitos sobre sua fala anterior, garantindo que não existe relação entre esse trabalho e a Fundação Hospitalar. “Quero deixar bem claro: nada tem a ver com a Fundação. Em nenhum momento cometi o chamado estelionato político. Nós prometemos apenas aquilo que é possível cumprir, com transparência e responsabilidade. Todo o trabalho é fruto de parcerias e dos recursos que conseguimos aportar”, frisou.
O deputado também relatou a situação vivenciada por famílias de Capixaba, que aguardam há mais de três anos por consultas com neuropsicólogos. Ele informou que solicitou a organização dos pais para que apresentem encaminhamentos e a documentação do SUS, a fim de subsidiar reivindicações junto à Fundhacre.
Tio Pablo finalizou agradecendo ao prefeito de Acrelândia, Olavinho Boiadeiro, pela parceria com a associação de mães atípicas do município. Segundo ele, o gestor municipal se comprometeu a viabilizar espaços adequados e materiais lúdicos para terapias infantis. “Esses investimentos são para garantir que nossas crianças tenham acompanhamento, laudos e salas lúdicas equipadas, em um trabalho conjunto entre o poder público e as associações de mães”, concluiu.
Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac
Foto: Sérgio Vale
Acre
Gladson confirma presença na Cavalgada e na ExpoSena Rural Show
O prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz (PP), convidou pessoalmente, nesta quarta-feira (10), o governador Gladson Cameli (PP) para participar das festividades do município. Cameli confirmou presença na cavalgada marcada para o próximo dia 20 e também na Exposena Rural Show. Além disso, garantiu que estará presente no desfile cívico do dia 25 de setembro.
“Estou aqui para agradecer o convite. Confirmo minha presença na cavalgada e também no desfile cívico”, afirmou o governador.
Cameli aproveitou a ocasião para reforçar o compromisso com o município, destacando que continuará apoiando Sena Madureira por meio de convênios e parcerias. Ele também elogiou a gestão do prefeito Gerlen Diniz. “Os números mostram isso. Estamos juntos”, concluiu.
Assista ao vídeo:
Acre
Ifac abre seleção para professores formadores da UAB em Rio Branco
O Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou nesta semana o Edital nº 10/2025, que abre inscrições para a seleção de professores formadores que irão atuar no curso de pós-graduação lato sensu em Gestão da Escola Pública de Ensino Médio (Gepem), ofertado pelo Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB).
As vagas são destinadas exclusivamente a docentes do quadro efetivo do Ifac, que terão a oportunidade de desempenhar atividades de ensino e orientação na modalidade de Educação a Distância (EaD), em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Segundo o edital, cada professor selecionado receberá uma bolsa no valor de R$ 1.850,00 por cada 15 horas-aula ministradas, respeitando os limites estabelecidos pelo sistema UAB. O pagamento será feito diretamente pela Capes, sem vínculo empregatício com o instituto.
Entre os componentes curriculares disponíveis estão disciplinas como Gestão e Coordenação Pedagógica no Ensino Médio, Educação como Direito Humano e Justiça Curricular, Oficina de Libras, Estratégias para Avaliação e Planejamento Curricular, entre outras.
Para concorrer, o candidato deve ter título mínimo de mestrado, experiência de pelo menos um ano no magistério superior e comprovar atuação na modalidade EaD em funções como professor formador, tutor ou conteudista. Também é exigida disponibilidade de 20 horas semanais para dedicação às atividades.
As inscrições são gratuitas e estarão abertas até o dia 21 de setembro de 2025, por meio de formulário eletrônico disponível no endereço forms.gle/
O resultado preliminar será divulgado em 3 de outubro, com prazo para recursos entre os dias 4 e 8 do mesmo mês. Já a lista final de selecionados será publicada em 10 de outubro, no portal de editais do Ifac (editais.ifac.edu.br) .
