Adolescentes em farda de curso pré-militar são flagradas furtando chocolates em loja das Americanas em Rio Branco

Irmãs de 12 e 15 anos foram abordadas por funcionários e conduzidas à delegacia; coordenadora do curso afirmou que investiga caso e pode rescindir contrato

Duas adolescentes, de 12 e 15 anos, foram flagradas furtando chocolates em uma loja das Americanas no Calçadão da Benjamin Constant, no centro de Rio Branco, na tarde desta quarta-feira (8). As jovens estavam uniformizadas com fardas de um curso pré-militar quando foram surpreendidas por funcionários do estabelecimento ao colocarem os doces em uma das mochilas.

De acordo com testemunhas, as irmãs demonstraram resistência durante a abordagem – uma delas chegou a empurrar uma funcionária e jogar a mochila. A Polícia Militar foi acionada e conduziu a mãe das adolescentes, a jovem dona da mochila onde os produtos foram encontrados e um representante da Americanas à delegacia. Após a formalização do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), a adolescente foi liberada.

A coordenadora da UNIBE, curso pré-militar identificado nas fardas, Rosana Fernandes, afirmou que a instituição investiga o caso. “Nossa escola tem padrões rígidos de exigência. Caso seja identificado que elas têm contrato com nossa instituição, vamos chamar os pais e ativar a cláusula de quebra de contrato”, declarou. O episódio levanta discussões sobre a responsabilidade de instituições educacionais e a conduta de adolescentes uniformizadas.

Veja vídeo com site Ac24horas:

