A Polícia Militar de Tarauacá apreendeu durante abordagem a um ônibus na noite dessa quarta-feira, 13, um adolescente que viajava transportando 4 quilos de maconha. Ele saiu de Cruzeiro do Sul com destino a Feijó. O jovem K.T.M, de 16 anos foi pego ainda no veículo, após abordagem da polícia com cães farejadores do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

O ônibus foi abordado e foi percebido que enquanto os passageiros desciam do veículo com as bagagens na mão, o rapaz deixou uma bolsa no chão na frente de uma das poltronas. Quando a droga foi encontrada, ele confessou que levava o entorpecente para Feijó, onde entregaria a maconha na entrada de uma chácara, localizada após a rotatória de Feijó, para um peruano, que, segundo ele, não o conhece.

K.T.M alegou ter recebido a droga de dois homens com tornozeleira eletrônica em Cruzeiro do Sul e disse que aceitou levar o produto porque estaria devendo R$3 mil para traficantes locais.

O adolescente foi encaminhado para Delegacia-Geral de Polícia de Tarauacá. A Polícia não informou se ele viajava sozinho.

