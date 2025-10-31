Acre
Adolescente que dirigia carro em acidente com duas mortes é condenado à internação em Sena Madureira
Menor de 16 anos foi responsabilizado por ato infracional análogo a homicídio com dolo eventual; caso é considerado inédito no Acre
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira, obteve a internação de um adolescente de 16 anos envolvido em um grave acidente de trânsito ocorrido em setembro deste ano, que resultou na morte de dois jovens e deixou outros três feridos.
A sentença, proferida nesta quinta-feira (30) pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Sena Madureira, determinou a aplicação da medida socioeducativa de internação. O jovem já se encontrava apreendido de forma provisória desde setembro, por decisão do MPAC.
De acordo com a investigação, o adolescente conduzia um carro de passeio com capacidade para cinco pessoas, mas transportava seis ocupantes no momento da colisão. Ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), havia ingerido bebida alcoólica e trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle da direção e colidiu com outro veículo no cruzamento das ruas Cunha Vasconcelos e Major João Câncio, em Sena Madureira.
O impacto provocou a morte de Márcio Farias Filho, de 16 anos, e Maicon Diego Lopes de Lemos, de 18 anos. Outros três ocupantes ficaram feridos.
Segundo o promotor de Justiça Júlio César de Medeiros, o caso marca um precedente importante no estado.
“Pelo que conseguimos apurar, este é o primeiro caso no Acre em que um adolescente é responsabilizado por ato infracional análogo a homicídio com dolo eventual em acidente de trânsito”, destacou.
Conforme decisão judicial, o adolescente permanecerá internado por até três anos, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A cada três meses, a medida será reavaliada pelo Juízo da Vara Cível.
Café robusta amazônico é apresentado a compradores internacionais em evento da ApexBrasil no Acre
O programa Exporta Mais Brasil realiza, nos dias 2 e 3 de novembro, em Rio Branco, uma agenda de promoção de cafés especiais dos estados do Acre e de Rondônia
A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) realiza, nos dias 2 e 3 de novembro, a primeira etapa da edição Cafés Especiais do programa Exporta Mais Brasil, uma iniciativa voltada à ampliação da presença dos cafés brasileiros de alta qualidade no mercado internacional.
Ao todo, 10 compradores estrangeiros provenientes da América do Sul, América do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia e África participarão de uma agenda que inclui visitas técnicas a fazendas e cooperativas produtoras de café robusta amazônico, atividades de cupping e encontros de negócios com produtores do Acre e de Rondônia.
A Amazônia tem mostrado ao Brasil e ao mundo seu potencial para produzir cafés especiais, combinando tradição, tecnologia e sustentabilidade. Iniciar a agenda do Exporta Mais Brasil no Acre é um reconhecimento da força do nosso estado na produção de cafés diferenciados e de origem amazônica.
Jorge Viana, presidente da ApexBrasil
Essa iniciativa integra o esforço do Governo Federal de apoio ao setor cafeeiro, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já realizou mais de 18 encontros internacionais em parceria com a ApexBrasil e o Itamaraty, resultando na abertura de cerca de 500 novos mercados para os produtos brasileiros. A ação, que também faz parte das medidas de diversificação de mercados voltadas a exportadores brasileiros afetados pelas tarifas dos Estados Unidos, reforça o compromisso com a sustentabilidade e o incentivo à geração de renda para produtores rurais na Amazônia, em sintonia com o contexto da COP30.
Produção de Robusta Amazônico
Nos últimos anos, a produção de café robusta na Amazônia tem crescido de forma acelerada. Segundo o IBGE, a região ampliou sua produção em 4,6% ao ano desde 2019, desempenho muito acima da média nacional de 1,6%. Esse avanço foi alcançado por ganho de produtividade reforçando o papel sustentável da região na produção de café. A produtividade regional apresentou forte crescimento, com alta anual de 9,7% em Rondônia e 9,1% no Acre, desde 2019.
Próximas etapas
Após a etapa do Acre, a edição Cafés Especiais do Exporta Mais Brasil segue para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O grupo de compradores internacionais receberá novos integrantes, totalizando 24 participantes vindos da América do Norte e do Sul, Europa, Oriente Médio e Ásia. Entre os dias 4 e 6 de novembro, eles participarão, em Belo Horizonte (MG), da Semana Internacional do Café (SIC) – um dos principais eventos do setor, aberto a produtores de cafés arábica, robusta e conilon de todo o Brasil. A jornada se encerra entre 9 e 14 de novembro, nas regiões de Matas de Minas (MG) e Caparaó (MG/ES), reconhecidas nacionalmente pela produção de cafés especiais.
O programa Exporta Mais Brasil conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Nacional). Nesta edição, também recebe o apoio setorial da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) e de associações regionais de produtores: Conselho das Entidades de Café de Matas de Minas, Associação de Produtores de Cafés Especiais do Caparaó (APEC) e Cafeicultores Associados da Região de Matas de Rondônia (CAFERON).
ApexBrasil e as exportações de robusta amazônico
A ApexBrasil tem desempenhado papel decisivo na ampliação das exportações de robusta amazônico, por meio de ações estratégicas de promoção comercial. Em agosto de 2023, por exemplo, a Agência levou 20 compradores de 11 países a Cacoal (RO), onde se reuniram com 23 produtores locais, resultando em R$ 8 milhões em negócios até 2024.
Entre os compradores presentes estava a Luckin Coffee, maior rede de cafeterias da China. A visita marcou o início de uma parceria estratégica que culminou, em junho de 2024, na assinatura de um acordo para fornecimento de até 120 mil toneladas de café brasileiro, no valor de US$ 500 milhões. O sucesso da cooperação abriu caminho para um novo acordo, firmado para a compra de 240 mil toneladas do grão do Brasil entre 2025 e 2029, estimado em US$ 2,5 bilhões, articulado pela ApexBrasil em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
“Iniciativas como essa têm impulsionado significativamente o crescimento das exportações nacionais que incluem não apenas o robusta amazônico, mas também outros tipos de café, como o arábica. Nesse sentido a agenda segue para Minas Gerais e, em seguida Espírito Santo.”, ressalta Jorge Viana. O volume exportado pela região Norte saltou de US$ 18 milhões em 2023 para US$ 131 milhões em 2024 – um aumento de sete vezes em relação ao ano anterior e 456 vezes superior ao registrado em 2022, quando as exportações totalizaram US$ 287 mil.
Sobre o programa Exporta Mais Brasil
Criado pela ApexBrasil, o Exporta Mais Brasil tem o objetivo de aproximar o comércio exterior de empreendedores de todas as regiões do país, potencializando exportações e oportunidades de negócios. Por meio do programa, empresas de diferentes setores participam de rodadas de negócios, missões comerciais e ações de promoção internacional, conectando diretamente produtores brasileiros a compradores estrangeiros.
Entre 2023 e 2024, o programa realizou 28 edições, apoiando 875 empresas brasileiras, promovendo a vinda de 305 compradores internacionais de 65 países e gerando R$ 553 milhões em negócios, consolidando o Brasil como um dos principais fornecedores de produtos de alto valor agregado no mercado global.
SERVIÇO
Exporta Mais Brasil – Cafés Especiais
1ª etapa – Acre: 2 e 3 de novembro
Local: Rio Branco
Líder do Governo, Manoel Moraes presta homenagem aos servidores públicos do Acre: “O Estado só funciona graças a quem dedica a vida a servir o povo acreano”
O líder do governo na Assembleia Legislativa do Acre (ALEAC), deputado Manoel Moraes (PP), prestou homenagem aos servidores públicos estaduais nesta sexta-feira, 31 de outubro, data em que o Estado celebra o Dia do Servidor Público.
Em sua manifestação, o parlamentar destacou o papel essencial dos servidores na construção de um Acre mais justo e eficiente, reconhecendo o esforço diário de homens e mulheres que dedicam suas vidas a atender a população, muitas vezes enfrentando desafios e limitações estruturais.
“O Acre só funciona por causa das inúmeras vidas que se dedicam todos os dias ao serviço público. São essas pessoas que fazem a máquina do Estado girar, que garantem que a saúde funcione, que a educação aconteça, que a segurança chegue a quem precisa. Cada servidor é parte fundamental dessa engrenagem chamada Acre”, afirmou Manoel Moraes.
O deputado também ressaltou o compromisso do governo Gladson Cameli (PP) em continuar valorizando e reconhecendo o trabalho dos servidores, promovendo melhores condições de atuação e investindo em políticas que garantam dignidade e reconhecimento a esses profissionais.
“Ser servidor público é servir ao povo. É estar presente nas escolas, nos hospitais, nas comunidades mais distantes. Hoje é dia de agradecer, respeitar e valorizar todos que fazem o Estado acontecer”, completou o parlamentar.
A homenagem de Manoel Moraes reforça a importância do funcionalismo público como pilar da gestão estadual e símbolo de compromisso com o desenvolvimento e o bem-estar da população acreana.
