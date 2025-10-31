Adolescente que dirigia carro em acidente com duas mortes é condenado à internação em Sena Madureira

O programa Exporta Mais Brasil realiza, nos dias 2 e 3 de novembro, em Rio Branco, uma agenda de promoção de cafés especiais dos estados do Acre e de Rondônia

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) realiza, nos dias 2 e 3 de novembro, a primeira etapa da edição Cafés Especiais do programa Exporta Mais Brasil, uma iniciativa voltada à ampliação da presença dos cafés brasileiros de alta qualidade no mercado internacional.

Ao todo, 10 compradores estrangeiros provenientes da América do Sul, América do Norte, Europa, Oriente Médio, Ásia e África participarão de uma agenda que inclui visitas técnicas a fazendas e cooperativas produtoras de café robusta amazônico, atividades de cupping e encontros de negócios com produtores do Acre e de Rondônia.

A Amazônia tem mostrado ao Brasil e ao mundo seu potencial para produzir cafés especiais, combinando tradição, tecnologia e sustentabilidade. Iniciar a agenda do Exporta Mais Brasil no Acre é um reconhecimento da força do nosso estado na produção de cafés diferenciados e de origem amazônica. Jorge Viana, presidente da ApexBrasil

Essa iniciativa integra o esforço do Governo Federal de apoio ao setor cafeeiro, liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já realizou mais de 18 encontros internacionais em parceria com a ApexBrasil e o Itamaraty, resultando na abertura de cerca de 500 novos mercados para os produtos brasileiros. A ação, que também faz parte das medidas de diversificação de mercados voltadas a exportadores brasileiros afetados pelas tarifas dos Estados Unidos, reforça o compromisso com a sustentabilidade e o incentivo à geração de renda para produtores rurais na Amazônia, em sintonia com o contexto da COP30.

Produção de Robusta Amazônico

Nos últimos anos, a produção de café robusta na Amazônia tem crescido de forma acelerada. Segundo o IBGE, a região ampliou sua produção em 4,6% ao ano desde 2019, desempenho muito acima da média nacional de 1,6%. Esse avanço foi alcançado por ganho de produtividade reforçando o papel sustentável da região na produção de café. A produtividade regional apresentou forte crescimento, com alta anual de 9,7% em Rondônia e 9,1% no Acre, desde 2019.

Próximas etapas

Após a etapa do Acre, a edição Cafés Especiais do Exporta Mais Brasil segue para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O grupo de compradores internacionais receberá novos integrantes, totalizando 24 participantes vindos da América do Norte e do Sul, Europa, Oriente Médio e Ásia. Entre os dias 4 e 6 de novembro, eles participarão, em Belo Horizonte (MG), da Semana Internacional do Café (SIC) – um dos principais eventos do setor, aberto a produtores de cafés arábica, robusta e conilon de todo o Brasil. A jornada se encerra entre 9 e 14 de novembro, nas regiões de Matas de Minas (MG) e Caparaó (MG/ES), reconhecidas nacionalmente pela produção de cafés especiais.

O programa Exporta Mais Brasil conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Nacional). Nesta edição, também recebe o apoio setorial da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) e de associações regionais de produtores: Conselho das Entidades de Café de Matas de Minas, Associação de Produtores de Cafés Especiais do Caparaó (APEC) e Cafeicultores Associados da Região de Matas de Rondônia (CAFERON).

ApexBrasil e as exportações de robusta amazônico

A ApexBrasil tem desempenhado papel decisivo na ampliação das exportações de robusta amazônico, por meio de ações estratégicas de promoção comercial. Em agosto de 2023, por exemplo, a Agência levou 20 compradores de 11 países a Cacoal (RO), onde se reuniram com 23 produtores locais, resultando em R$ 8 milhões em negócios até 2024.

Entre os compradores presentes estava a Luckin Coffee, maior rede de cafeterias da China. A visita marcou o início de uma parceria estratégica que culminou, em junho de 2024, na assinatura de um acordo para fornecimento de até 120 mil toneladas de café brasileiro, no valor de US$ 500 milhões. O sucesso da cooperação abriu caminho para um novo acordo, firmado para a compra de 240 mil toneladas do grão do Brasil entre 2025 e 2029, estimado em US$ 2,5 bilhões, articulado pela ApexBrasil em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

“Iniciativas como essa têm impulsionado significativamente o crescimento das exportações nacionais que incluem não apenas o robusta amazônico, mas também outros tipos de café, como o arábica. Nesse sentido a agenda segue para Minas Gerais e, em seguida Espírito Santo.”, ressalta Jorge Viana. O volume exportado pela região Norte saltou de US$ 18 milhões em 2023 para US$ 131 milhões em 2024 – um aumento de sete vezes em relação ao ano anterior e 456 vezes superior ao registrado em 2022, quando as exportações totalizaram US$ 287 mil.

Sobre o programa Exporta Mais Brasil

Criado pela ApexBrasil, o Exporta Mais Brasil tem o objetivo de aproximar o comércio exterior de empreendedores de todas as regiões do país, potencializando exportações e oportunidades de negócios. Por meio do programa, empresas de diferentes setores participam de rodadas de negócios, missões comerciais e ações de promoção internacional, conectando diretamente produtores brasileiros a compradores estrangeiros.

Entre 2023 e 2024, o programa realizou 28 edições, apoiando 875 empresas brasileiras, promovendo a vinda de 305 compradores internacionais de 65 países e gerando R$ 553 milhões em negócios, consolidando o Brasil como um dos principais fornecedores de produtos de alto valor agregado no mercado global.

SERVIÇO

Exporta Mais Brasil – Cafés Especiais

1ª etapa – Acre: 2 e 3 de novembro

Local: Rio Branco

Assessoria de imprensa ApexBrasil:

Tema: Promoção Comercial Mercado: Não se aplica Setor de Exportação: Cafés Especiais Setor de Investimento: Não se aplica Setor de serviços:

Relacionado

Comentários