O adolescente Carlos Felipe da Silva, de 17 anos, morreu após um grave acidente na BR-364, na manhã deste sábado (4), no km 17, em Sena Madureira, após sua moto colidir contra um caminhão que seguia na direção contrária.

Carlos retornava para uma localidade próxima quando o acidente aconteceu. O rapaz não era habilitado, já que ainda era menor de 18 anos.

As informações foram repassadas pela irmã da vítima. O corpo ainda não foi retirado do local, pois aguarda a chegada do Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Militar está acompanhando o caso.

Não há informações, até o momento, sobre o motorista do caminhão. Esta é a segunda morte no município ocasionada por acidente com motocicleta, ainda nesta semana.

Comentários