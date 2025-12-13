Adolescente fica ferido após colisão entre moto e caminhonete na Baixada da Sobral

Jovem sofreu fratura exposta no pé ao realizar conversão proibida em Rio Branco

Um adolescente de 15 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite deste sábado (13), na Rua A, bairro Palheiral, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. A colisão ocorreu entre a motocicleta que ele pilotava e uma caminhonete.

Segundo relatos de testemunhas, o jovem conduzia uma motocicleta modelo Sahara e, ao realizar uma conversão proibida, acabou colidindo frontalmente com o veículo. Com o impacto, o adolescente foi arremessado ao asfalto e sofreu uma fratura exposta no pé esquerdo.

O motorista da caminhonete permaneceu no local, acionou a Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado realizou os primeiros atendimentos, fez a imobilização do membro ferido e encaminhou a vítima ao pronto-socorro de Rio Branco. O estado de saúde do adolescente é considerado estável.

De acordo com as informações, o jovem não possui habilitação, embora a motocicleta seja de sua propriedade. O Policiamento de Trânsito esteve no local, que foi isolado para a realização da perícia. Após os procedimentos, os veículos foram liberados.

