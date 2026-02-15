Geral
Adolescente é vítima de estupro coletivo em casa de amiga
Uma adolescente de 15 anos foi vítima de estupro coletivo ao visitar a casa de uma amiga no Bairro Jardim Esplanada, em Dourados (MS). A vítima buscou ajuda na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) por volta das 3h10 desse sábado (14/2), acompanhada da mãe.
Conforme relato, a menina foi convidada pela amiga, por meio das redes sociais, para ir até a sua casa. Ela chegou por volta das 18h no local, e foi recebida pelo irmão de 18 anos da adolescente e outros rapazes, que disseram que a menina havia saído e insistiram para a vítima esperar dentro da residência.
Leia a reportagem completa em Top Mídia News.
Fonte: Conteúdo republicado de METRPOLES - BRASIL
Comentários
Geral
Bell Marques toma atitude com ambulante em Carnaval de Salvador. Veja o vídeo
Gesto de Bell Marques com ambulante durante o Carnaval de Salvador chamou a atenção nas redes sociais
Bell Marques surpreendeu foliões ao comprar toda a mercadoria de uma vendedora ambulante por R$ 2 mil durante o Carnaval de Salvador, na noite desse sábado (14/2), no Circuito Dodô (Barra-Ondina). O cantor decidiu ajudar a mulher depois que viu que a tampa de isopor que armazenava as bebidas estava quebrada.
Confira a lista de blocos do Carnaval 2026 em Salvador!
O momento foi registrado na live da apresentação exibida no canal de Youtube do artista e ocorreu na parte final do trajeto. O cantor percebeu a mulher balançando a tampa quebrada e perguntou, de cima do trio, quanto custava tudo o que ela tinha para vender.
“Quanto vale tudo seu aí para você ir para casa descansar e não ficar aqui?”, questionou o artista.
A ambulante, que estava fantasiada de oncinha, respondeu que o valor seria R$ 5 mil. Bell, no entanto, considerou o preço elevado e fez uma contraproposta, oferecendo R$ 2 mil.
“Eu quero comprar a mercadoria, não é o bar todo. Vou te dar R$ 2 mil e você fica com a mercadoria para você, pode ficar! Aí você pode decidir o que fazer com ela”, disse. Ao ouvir a proposta, a vendedora comemorou pulando e gritando de felicidade.
Comentários
Geral
Vovô da erva: idoso guardava meio quilo de maconha dentro de geladeira
Homem foi preso no Itapoã após denúncia anônima; além da droga na geladeira, PM encontrou um pé de maconha no quintal da casa
Um idoso foi preso nessa sexta-feira (13/2) com meio quilo de maconha prensada dentro de sua geladeira na região da Fazendinha, no Itapoã (DF).
Um idoso foi preso nessa sexta-feira (13/2) com meio quilo de maconha prensada dentro de sua geladeira na região da Fazendinha, no Itapoã (DF).
De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a equipe recebeu denúncia anônima com as características físicas e as roupas de um homem que estaria vendendo entorpecentes em frente ao imóvel.
Após monitoramento do local, os policiais confirmaram a movimentação suspeita e realizaram a abordagem.
Com o suspeito, foram encontradas três porções de maconha nos bolsos. Questionado, ele admitiu que havia mais substâncias dentro da casa, alegando que seriam para fins medicinais.
O homem autorizou a entrada dos militares e indicou a existência de um pé de maconha no quintal, além de porções armazenadas na geladeira.
No total, os policiais apreenderam o pé da planta, meio quilo de maconha prensada, cinco pequenos tabletes da droga, uma porção fracionada e uma faca utilizada para o corte do entorpecente.
O suspeito foi conduzido à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.
Comentários
Geral
Motociclista por aplicativo reage a assalto e é brutalmente agredido na Gameleira, em Rio Branco
Vítima sofreu traumatismo cranioencefálico moderado após ser espancada por cinco criminosos
Auricelio Nascimento da Silva, de 44 anos, foi vítima de roubo e acabou violentamente agredido na madrugada deste sábado (14), na região da Gameleira, situada na Rua Cunha Matos, bairro 6 de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com relato da própria vítima, ele aguardava uma corrida enquanto trabalhava como motociclista por aplicativo quando foi surpreendido por cinco homens que se aproximaram a pé. O grupo anunciou o assalto e exigiu documentos, dinheiro, aparelho celular, capacete e a motocicleta.
Ao reagir e desferir um soco em um dos suspeitos, Auricelio passou a ser espancado pelos demais integrantes do grupo. Armados com uma ripa, os criminosos desferiram diversos golpes contra o trabalhador. Ele sofreu trauma ocular após ser atingido no rosto, além de pancadas na cabeça. Mesmo caído, continuou sendo agredido com socos, chutes e ripadas.
Durante a ação, os assaltantes conseguiram levar dois capacetes e fugiram correndo do local.
Ferido, Auricelio foi encontrado por populares com cortes profundos na cabeça e diversos hematomas pelo corpo. A pedido da própria vítima, conhecidos o levaram até sua residência, localizada no Ramal do Brindeiro, na região da Vila Acre.
Na manhã seguinte, o motociclista apresentou agravamento do quadro clínico, com desorientação, perda de memória recente e múltiplas escoriações. Vizinhos acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após os primeiros atendimentos e estabilização, ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde recebeu diagnóstico de traumatismo cranioencefálico (TCE) de natureza moderada. O estado de saúde é considerado estável.
A Polícia Militar não foi acionada para atender à ocorrência.
Você precisa fazer login para comentar.