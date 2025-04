Adolescente é resgatado com lança atravessada na perna em Manacapuru

Nesta quarta-feira, 02, o prefeito Sérgio Lopes participou de uma reunião estratégica voltada ao combate ao tabagismo. O encontro teve como objetivo apresentar os avanços obtidos pelo programa e reforçar as ações implementadas pela administração municipal em prol da saúde pública.

Epitaciolândia tem se destacado nacionalmente por suas iniciativas inovadoras e eficazes no enfrentamento ao tabagismo. Adotando uma abordagem multidisciplinar, que integra educação, prevenção e tratamento, o município superou a meta estabelecida pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), que prevê a adesão de 20 pacientes por ciclo. No entanto, Epitaciolândia registrou a participação de 33 pessoas no tratamento, com apenas 6 desistências ao longo do processo, demonstrando a efetividade das medidas adotadas.

Durante a conferência, ex-fumantes relataram suas experiências e motivações para cessar o consumo de tabaco, evidenciando o impacto positivo do programa em suas vidas. O prefeito Sérgio Lopes reafirmou o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde e destacou a importância da continuidade de políticas públicas voltadas ao bem-estar da população.



O prefeito Sérgio Lopes destacou a importância da iniciativa: “Essa campanha salvou vidas.” O tabagismo é uma das principais causas de doenças evitáveis, e estamos felizes com os resultados positivos alcançados. Vamos continuar investindo na saúde de nossa população.” Afirmou o prefeito.

O programa cobre todas as áreas do município, estendendo-se também à zona rural. O acompanhamento é realizado em parceria com as Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O tabagismo é uma das principais causas de doenças evitáveis no mundo, responsável por milhões de mortes anualmente. No Brasil, embora os índices de fumantes tenham caído nas últimas décadas, o desafio ainda é significativo, especialmente em regiões com menor acesso a informações e recursos de saúde. Epitaciolândia, apesar de ser uma cidade pequena, tem enfrentado esse problema de frente, com políticas públicas bem estruturadas e engajamento comunitário.

