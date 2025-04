Adolescente é baleado por criminosos em motocicleta no Segundo Distrito de Rio Branco

Instituição marca presença na Intermodal South America 2025

Conhecido como o maior evento dos setores de logística, intralogística, tecnologia, transporte de cargas e comércio exterior da América Latina, a Intermodal South America 2025 acontece de 22 a 24 de abril, em São Paulo, e conta com a presença do Sebrae no Acre.

A instituição acompanha um grupo estratégico de três empresárias com o objetivo de fomentar o networking, conhecer fornecedores, acompanhar as novas tendências do setor e proporcionar novas experiências de negócios às participantes, conectando-as a um sistema de inovação e tecnologias.

Essa iniciativa é uma oportunidade de impulsionar o empreendedorismo feminino acreano em um mercado tradicionalmente dominado por homens. Para isso, as empreendedoras contaram com o apoio do Sebrae na preparação prévia para o evento, além de receberem orientações durante suas agendas.

Ruama Demir, coordenadora de Negócios do Sebrae, acompanha o grupo e ressalta a missão da instituição de promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios. “A Intermodal é um ambiente riquíssimo para quem atua ou quer inovar em logística e comércio exterior. Levar essas empresárias para a feira reforça nosso compromisso em capacitar e abrir portas para que as micro e pequenas empresas prosperem, especialmente aquelas lideradas por mulheres”, destaca ela.

Durante a Intermodal South America 2025, as empresárias participantes podem explorar as últimas tendências do mercado, identificar parcerias estratégicas e apresentar suas soluções a um público qualificado. A programação conta com reuniões e visitas a estandes.

Sobre o evento

Em sua 29ª edição, a Intermodal South America 2025 reúne profissionais de mais de 90 países, com foco na área de logística, que buscam soluções, conteúdos e relacionamento com empresas nacionais e internacionais de todos os portes.

Com a disponibilização de pavilhões expositores, passarela cultural, praça de alimentação e áreas ambientais e sustentáveis, o evento proporciona um ambiente rico em inovações, tecnologia e uma variedade de produtos e serviços de ponta a ponta para toda a cadeia logística.

