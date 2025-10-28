Adolescente é baleado enquanto caminhava no Segundo Distrito; criminosos fugiram após o ataque

Um adolescente de 16 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio a tiros na tarde desta terça-feira (28), na Rua Monte Sinai, no bairro Santa Helena, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, o jovem caminhava pela via quando dois homens, em uma motocicleta, passaram por ele e decidiram retornar. Ao se aproximarem, um dos criminosos sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de quatro disparos. A vítima foi atingida nos dois braços, com perfurações de entrada e saída.

Após o ataque, os suspeitos fugiram do local sem serem identificados. Familiares socorreram o adolescente e o levaram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito, onde ele recebeu os primeiros atendimentos e apresentou estado de saúde estável. Em seguida, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o transferiu ao Pronto-Socorro de Rio Branco para avaliações mais detalhadas.

Policiais do 2º Batalhão realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade às apurações para identificar e capturar os autores do crime.

