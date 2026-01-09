Adolescente é apreendido com quase 1 kg de maconha na BR-364 em Sena Madureira

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira, 8, durante uma abordagem realizada por uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre, no km 8 da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco.

A ação ocorreu após a Polícia Militar receber informações de que um indivíduo estaria transportando entorpecentes da capital para o município de Sena Madureira. Com base nas características repassadas na denúncia, os militares intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar o suspeito em um veículo de aluguel.

Durante a abordagem, os policiais encontraram aproximadamente um quilo de uma substância esverdeada, aparentando ser maconha, além da quantia de R$ 52 em dinheiro e um aparelho celular. Todo o material foi apreendido.

De forma espontânea, o adolescente relatou que estaria sendo pressionado por integrantes de uma organização criminosa para buscar a droga como forma de quitar uma dívida relacionada ao consumo de entorpecentes.

O menor foi apreendido e em seguida, ele foi nncaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para as providências cabíveis.

Relacionado

Comentários