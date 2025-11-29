Adolescente é apreendido após perseguição e confronto entre facções no Segundo Distrito de Rio Branco

Militares do 2º BPM interceptaram dupla armada que fugia em alta velocidade; um dos suspeitos conseguiu escapar pela mata.

Uma ação do 2º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de um adolescente de 15 anos e na retirada de uma arma de fogo de circulação durante um confronto entre organizações criminosas na noite desta sexta-feira (28), no Ramal da Zezé, bairro Belo Jardim II, no Segundo Distrito de Rio Branco.

A guarnição foi acionada via COPOM após moradores relatarem disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram dois homens em uma motocicleta Honda XRE vermelha, placa QWN-9I57, transitando em alta velocidade. A dupla tentou fugir e chegou a ultrapassar os 140 km/h, dando início a uma perseguição.

Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da motocicleta e caiu. Segundo a polícia, o adolescente que pilotava o veículo ainda apontou uma arma para os militares, mas acabou rendido. O comparsa conseguiu escapar entrando em uma área de mata.

O menor recebeu voz de apreensão e foi encaminhado, juntamente com a motocicleta e a arma de fogo, para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram adotados os procedimentos legais.

