Adolescente é apreendido após matar cachorro no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul

Irmão da vítima, Regina Patrícia, de 43 anos, critica lentidão da polícia e aponta erros no atestado de óbito; namorada e outro homem são investigados, mas liberados após prestar depoimento

A família de Regina Patrícia Teixeira da Cunha, de 43 anos, cobra justiça e agilidade nas investigações de seu assassinato, registrado como possível feminicídio. Ela foi encontrada morta com um corte profundo no pescoço na casa onde morava com a namorada, no bairro Samaúma, em Brasiléia, no Acre.

O irmão da vítima, o médico Jorge Teixeira, denuncia a falta de informações da polícia e erros no atestado de óbito. “Minha irmã foi degolada. Qualquer outro crime, menor que fosse, teria ido para o IML da capital. E o dela não, o corpo foi liberado”, afirmou. Vizinhos encontraram o corpo após estranharem a porta aberta. A namorada prestou depoimento e disse ter passado a noite fora, versão confirmada por um amigo. Uma testemunha, porém, relatou tê-la visto saindo do local com a bicicleta de Regina na noite do crime.

O relacionamento do casal era conturbado, e a vítima teria sido ameaçada na véspera. A polícia investiga também a possível atuação do local como ponto de venda de drogas. Até o momento, ninguém foi preso.

A perícia analisar uma faca encontrada pela Polícia Militar dentro da residência onde Regina Patrícia foi assassinada com um corte profundo no pescoço. A arma pode ser crucial para confirmar a autoria e as circunstâncias do crime, investigado como possível feminicídio.

A família, no entanto, segue angustiada com a lentidão das investigações segundo o irmão da vítima, o médico Jorge Teixeira, que não mora mais no município, o mesmo declarou que: “A família está desesperada, minha mãe é uma senhora de 74 anos que só tem eu por ela. Peço justiça pela minha irmã”. Ele critica a falta de transparência e informações por parte das autoridades, além de apontar supostos erros no atestado de óbito.

A polícia segue colhendo informações e detalhes, mesmo que pequenos, para tentar desvendar o assassinato de Regina Patrícia. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e o caso permanece em aberto, registrado como possível feminicídio. O irmão da vítima, Jorge Teixeira, reforçou o desespero da família e o pedido por respostas. A polícia não divulgou prazos para conclusão do inquérito.

