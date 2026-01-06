Adolescente é apreendido após matar cachorro no bairro Saboeiro, em Cruzeiro do Sul

Geral
Família cobra investigação por feminicídio após Regina ser encontrada morta: ‘Crime hediondo’, diz irmão
Irmão da vítima, Regina Patrícia, de 43 anos, critica lentidão da polícia e aponta erros no atestado de óbito; namorada e outro homem são investigados, mas liberados após prestar depoimento
A família de Regina Patrícia Teixeira da Cunha, de 43 anos, cobra justiça e agilidade nas investigações de seu assassinato, registrado como possível feminicídio. Ela foi encontrada morta com um corte profundo no pescoço na casa onde morava com a namorada, no bairro Samaúma, em Brasiléia, no Acre.
O irmão da vítima, o médico Jorge Teixeira, denuncia a falta de informações da polícia e erros no atestado de óbito. “Minha irmã foi degolada. Qualquer outro crime, menor que fosse, teria ido para o IML da capital. E o dela não, o corpo foi liberado”, afirmou. Vizinhos encontraram o corpo após estranharem a porta aberta. A namorada prestou depoimento e disse ter passado a noite fora, versão confirmada por um amigo. Uma testemunha, porém, relatou tê-la visto saindo do local com a bicicleta de Regina na noite do crime.
O relacionamento do casal era conturbado, e a vítima teria sido ameaçada na véspera. A polícia investiga também a possível atuação do local como ponto de venda de drogas. Até o momento, ninguém foi preso.
A perícia analisar uma faca encontrada pela Polícia Militar dentro da residência onde Regina Patrícia foi assassinada com um corte profundo no pescoço. A arma pode ser crucial para confirmar a autoria e as circunstâncias do crime, investigado como possível feminicídio.
A família, no entanto, segue angustiada com a lentidão das investigações segundo o irmão da vítima, o médico Jorge Teixeira, que não mora mais no município, o mesmo declarou que: “A família está desesperada, minha mãe é uma senhora de 74 anos que só tem eu por ela. Peço justiça pela minha irmã”. Ele critica a falta de transparência e informações por parte das autoridades, além de apontar supostos erros no atestado de óbito.
A polícia segue colhendo informações e detalhes, mesmo que pequenos, para tentar desvendar o assassinato de Regina Patrícia. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e o caso permanece em aberto, registrado como possível feminicídio. O irmão da vítima, Jorge Teixeira, reforçou o desespero da família e o pedido por respostas. A polícia não divulgou prazos para conclusão do inquérito.
Buscas por menina de 2 anos desaparecida em acidente de barco em Tarauacá são encerradas após três dias
Emily Lorrany caiu no Rio Tarauacá após colisão de embarcações; mãe e irmão foram resgatados, mas corpo da criança não foi localizado. Polícia aguarda depoimento dos pais
As buscas pela pequena Emily Lorrany, de apenas 2 anos, desaparecida após uma colisão entre duas embarcações no Rio Tarauacá, no interior do Acre, foram encerradas no último dia 31. A criança caiu na água na última segunda-feira (29), junto com a mãe e o irmão de 6 anos — estes resgatados com vida.
Segundo o tenente Marcelo Monteiro, subcomandante do Corpo de Bombeiros de Tarauacá, as operações de mergulho duraram três dias, mas não encontraram a menina. “Devido ao volume da massa corporal, é muito difícil uma criança de dois anos subir à superfície”, explicou. A família já foi comunicada sobre o fim das buscas.
O delegado José Ronério afirmou que aguarda os pais da criança na delegacia para registrar o desaparecimento e colher depoimentos. O caso segue sob investigação.
Onça-pintada ataca e mata cachorros em comunidade ribeirinha de Tabatinga em Sena Madureira
Moradores de Tabatinga, em Sena Madureira, relatam ao menos três ataques recentes e temem pela segurança; prática de caça foi suspensa por medo de novos encontros com o felino
Uma série de ataques de uma onça-pintada a cachorros tem gerado medo e preocupação entre os moradores da comunidade Tabatinga, localizada às margens do Rio Iaco, em Sena Madureira, no Acre. Segundo relatos enviados à redação do YacoNews, ao menos três cães foram mortos pelo animal nos últimos dias.
Os ataques levaram os ribeirinhos a evitar saídas para a mata, especialmente para atividades de caça, nas quais costumam levar os cães como companhia e auxílio.
“Já evitamos sair para caçar por receio de não retornarmos em segurança”, contou um morador.
Um vídeo obtido pela reportagem mostra os animais mortos, reforçando a gravidade da situação. A comunidade aguarda providências de órgãos ambientais ou de controle de fauna para evitar que o conflito se intensifique e possa envolver riscos diretos às pessoas.
