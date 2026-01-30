Brasil
Adolescente denuncia pai por maus-tratos aos irmãos e homem é preso
Um homem, de 30 anos, foi preso nessa quinta-feira (29/1) suspeito de praticar maus-tratos contra os filhos. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), em Campo Grande (MS).
A ação teve início após denúncia de uma adolescente, de 13 anos, que solicitou apoio policial, relatando sofrer agressões físicas, maus-tratos e ameaças constantes por parte do pai. De acordo com a Polícia Civil, o homem é usuário de drogas e costumava pegar objetos da residência para fazer trocas, além de ameaçar a companheira e os filhos.
No imóvel, os agentes encontraram condições insalubres, como acúmulo de sujeira, falta de alimentos e ausência de limpeza.
Além da adolescente, três crianças, de 3, 7 e 10 anos relataram sofrer agressões frequentes. O menino de 10 anos apresentava lesões aparentes nas costas, supostamente causadas por agressões com objeto de madeira.
Em depoimento especial na DEPCA, a adolescente confirmou o uso de drogas pelo pai e informou que já havia registro anterior de ocorrência por maus-tratos em 2022. O homem foi autuado em flagrante por maus-tratos e aguarda audiência de custódia. O Conselho Tutelar foi acionado e as crianças ficaram sob os cuidados da mãe.
Comentários
Brasil
Enem: alunos já podem emitir certificado do ensino médio; veja como
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibiliza, a partir desta sexta-feira (30/1), a emissão da declaração de atendimento às condições de certificação de conclusão do ensino médio a partir da nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). O documento será publicado na Página do Participante, e permite a pré-matrícula em instituições de educação superior.
De acordo com o Inep, cerca de 100 mil estudantes que realizaram o Enem 2025 fizeram a prova com a intenção de obter a declaração de conclusão do ensino médio.
Com a liberação do documento, os participantes do Enem vão poder utilizar a certificação para se inscreverem nos processos seletivos do Ministério da Educação (MEC) ainda neste ano. São eles:
- Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que já concluiu o processo de inscrições;
- Programa Universidade para Todos (Prouni), com inscrições abertas até 29 de janeiro; e
- Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que abrirá inscrições entre 3 e 6 de fevereiro.
A certificação pode ser emitida através da Página do Participante, no site do Inep, o participante vai poder emitir a declaração autenticada de conclusão.
Exigências
Para que o Enem seja considerado conclusão do ensino médio, o participante deve indicar previamente que deseja utilizar tal possibilidade. Além disso, tem que seguir as seguintes exigências:
- Alcançar a pontuação mínima em cada área do conhecimento (igual ou maior a 450 pontos);
- Alcançar pelo menos 500 pontos na redação; e
- Ter, no mínimo, 18 anos completos na data da primeira prova de cada edição do exame.
Certificado digital
A certificação digital de conclusão do ensino médio estará disponível a partir de 2 de março, por meio de sistema a ser disponibilizado no portal do Inep, para a emissão oficial do certificado de conclusão do ensino médio aos participantes. A certificação é emitida pelos institutos federais.
O documento digital vai facilitar a entrega do certificado ao participante, que não precisará ir até a sede da instituição, além de possibilitar o acesso à educação superior no mesmo ano da certificação.
Comentários
Brasil
Saiba quem são as irmãs presas por falsificar diplomas de medicina
Duas irmãs foram presas em flagrante suspeitas de tentar enganar o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso (CRM-MT) com diplomas falsos, na manhã dessa quarta-feira (28/1), em Cuiabá (MT). Stefany Benício França, de 27 anos, e Dayane Benício França, de 29 anos, foram detidas após funcionários identificarem inconsistências na documentação.
De acordo com CRM-MT as irmãs iniciaram o processo de registro em 9 de janeiro por meio da internet. No dia 20, as duas estiveram na sede do órgão para apresentar os documentos necessários e realizarem a captura biométrica.
O conselho identificou que, ao acessar a ata de colação de grau, os nomes não constavam como formandas no curso de medicina da faculdade informada. Os diplomas também apresentavam indícios de falsificação.
“Já cientes de que se tratava de um caso de falsificação, os responsáveis pelo setor encaminharam um e-mail às mulheres, informando-as de que o processo havia sido finalizado e que elas poderiam retirar a declaração de inscritas. Ao chegarem à sede do Conselho, a Polícia Militar foi acionada e deteve as mulheres”, detalhou o conselho.
Comentários
Brasil
Ciclone extratropical: saiba que regiões serão afetadas por temporais
A formação de um ciclone extratropical, próximo à costa de São Paulo, traz instabilidades para boa parte das regiões do Brasil. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além do sul de Minas Gerais, estão sob alerta laranja de grandes volumes de chuva nesta seta-feira (30/1)
O fenômeno afetará o litoral e o leste do Paraná e de Santa Catarina. Somando com a baixa pressão no litoral, o ciclone vai provocar o aumento da chuva no leste, litoral e sul de São Paulo, além do Rio de Janeiro e grande parte de Minas Gerais.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a atuação do ciclone no oceano Atlântico pode provocar queda de granizo em grande parte do estado de SP e em municípios vizinhos de MG, especialmente na região do Triângulo Mineiro.
Sobre o ciclone
Um ciclone é um sistema meteorológico em larga escala, enquanto um tornado é um fenômeno localizado e de curta duração. Os extratropicais são os mais comuns no Brasil. Eles se formam em latitudes médias, entre 30° e 60°, associados a frentes frias e possuem núcleo frio.
De acordo com o Inmet, um ciclone é uma vasta área de baixa pressão atmosférica, que pode se estender por centenas ou até milhares de quilômetros. No Hemisfério Sul, os ventos giram no sentido horário em direção ao centro de menor pressão.
Esse movimento concentra ar quente e úmido, que sobe, se resfria e forma nuvens carregadas, resultando em chuvas intensas e ventos fortes sobre uma grande área. Um ciclone define as condições do tempo sobre uma região inteira por dias.