Adolescente denuncia pai por maus-tratos aos irmãos e homem é preso

Um homem, de 30 anos, foi preso nessa quinta-feira (29/1) suspeito de praticar maus-tratos contra os filhos. A prisão foi realizada pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), em Campo Grande (MS).

A ação teve início após denúncia de uma adolescente, de 13 anos, que solicitou apoio policial, relatando sofrer agressões físicas, maus-tratos e ameaças constantes por parte do pai. De acordo com a Polícia Civil, o homem é usuário de drogas e costumava pegar objetos da residência para fazer trocas, além de ameaçar a companheira e os filhos.

No imóvel, os agentes encontraram condições insalubres, como acúmulo de sujeira, falta de alimentos e ausência de limpeza.

Além da adolescente, três crianças, de 3, 7 e 10 anos relataram sofrer agressões frequentes. O menino de 10 anos apresentava lesões aparentes nas costas, supostamente causadas por agressões com objeto de madeira.

Em depoimento especial na DEPCA, a adolescente confirmou o uso de drogas pelo pai e informou que já havia registro anterior de ocorrência por maus-tratos em 2022. O homem foi autuado em flagrante por maus-tratos e aguarda audiência de custódia. O Conselho Tutelar foi acionado e as crianças ficaram sob os cuidados da mãe.