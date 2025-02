Adolescente de 17 anos é baleado no bairro Taquari, em Rio Branco

A expectativa é de que, com esses incentivos, a produção agrícola continue crescendo e beneficiando toda a população da capital

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agropecuária (Seagro), segue fortalecendo o incentivo ao produtor rural. Na última quinta-feira, 30 de janeiro, o secretário municipal de Agropecuária, Eracides Caetano, realizou uma visita ao agricultor Nonato Santos, morador da comunidade Baixa Verde, para acompanhar de perto os resultados do plantio de arroz na região.

Com o apoio da prefeitura, o produtor recebeu insumos essenciais para a melhoria da sua lavoura, incluindo calcário, adubo de plantio e cobertura, além de serviços de mecanização. Essas iniciativas são fundamentais para o desenvolvimento da produção agrícola local, garantindo melhores condições para os trabalhadores do campo e impulsionando a economia rural do município.

Durante a visita, o secretário Eracides destacou a importância do apoio técnico e dos investimentos na agricultura familiar.

“Nosso compromisso é continuar fortalecendo a produção rural, oferecendo suporte para que nossos agricultores possam expandir suas atividades e garantir um melhor rendimento. A parceria entre o poder público e os produtores é essencial para o crescimento sustentável do setor”, afirmou.

O agricultor Nonato Santos expressou sua satisfação com o apoio recebido e ressaltou a diferença que os incentivos fizeram em sua produção.

“Com essa ajuda, conseguimos melhorar o solo, garantir um plantio mais eficiente e ter uma expectativa maior de colheita. Isso representa um grande avanço para todos nós que vivemos da agricultura”, destacou.

A Prefeitura de Rio Branco segue investindo em políticas públicas voltadas para o setor agropecuário, buscando melhorar as condições de trabalho dos produtores e fomentar o desenvolvimento do município. A expectativa é de que, com esses incentivos, a produção agrícola continue crescendo e beneficiando toda a população.

