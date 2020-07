Neste sábado (4), um adolescente de 17 anos e outro menor de idade foram apreendidos com uma arma de fogo na Via Chico Mendes, no Bairro Triângulo Novo, região do Segundo Distrito de Rio Branco. De acordo com a polícia, o jovem de 17 anos foi apreendido pela segunda vez em 24 horas pelo mesmo crime.

Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição estava fazendo um patrulhamento de rotina, quando percebeu dois menores em uma bicicleta em atitude suspeita. Ao fazer a abordagem foi encontrado, com um deles, uma arma de fogo calibre 22, com uma munição intacta. A PM informou que o rapaz de 17 anos foi apreendido também nesta sexta-feira (3), quando foi pego com outra arma de fogo ao tentar fazer um assalto, e hoje foi apreendido novamente. Neste sábado, a dupla confessou que também pretendia realizar um assalto na região. Diante dos fatos, os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia de Flagrantes, para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição estava fazendo um patrulhamento de rotina, quando percebeu dois menores em uma bicicleta em atitude suspeita. Ao fazer a abordagem foi encontrado, com um deles, uma arma de fogo calibre 22, com uma munição intacta.

Comentários