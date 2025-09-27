Adolescente de 17 anos confessa ter bebido antes de acidente que matou dois jovens em Sena Madureira

Um adolescente de 17 anos confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção de um carro modelo HB20, envolvido no grave acidente ocorrido na madrugada de quinta-feira (24), em Sena Madureira. O veículo, em alta velocidade, colidiu contra a traseira de outro automóvel estacionado na Rua Cunha Vasconcelos, provocando a morte de dois jovens, de 16 e 18 anos, e deixando outros três gravemente feridos.

O menor responderá por homicídio culposo, lesão corporal, direção sob efeito de álcool e condução sem habilitação. Desde sexta-feira (26), ele está internado no Instituto Socioeducativo do Purus, por determinação da Justiça local.

Em depoimento, o adolescente admitiu ter retirado o carro da garagem sem autorização dos pais para ir a uma festa, onde consumiu bebida alcoólica antes de dirigir. Abalado, demonstrou pesar pela morte dos amigos Márcio Farias de Moura Júnior, de 16 anos, e Maike Diego Lopes Lemos, também de 16 anos.

O Ministério Público representou pela internação do menor, e o juiz da Comarca de Sena Madureira marcou para o dia 30 de outubro a audiência de instrução e julgamento. Na ocasião, será decidido, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), se ele permanecerá internado por até três anos cumprindo medida socioeducativa, se será submetido a regime de semiliberdade — podendo estudar de dia e retornar ao centro à noite — ou se terá liberdade assistida, com acompanhamento da Justiça.