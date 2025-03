Adolescente de 17 anos com câncer ósseo realiza sonho de andar de helicóptero no Acre: ‘Emocionante’

O técnico Emanoel Sacramento comanda mais um treino tático nesta quarta, 4, no campo do Airton, e começa a definir os titulares do Humaitá para o jogo contra o Independência. A partida será disputada no sábado, 8, às 17 horas, no Florestão, e uma vitória colocará o Tourão dentro da zona de classificação para semifinal do Campeonato Estadual.

Mudar esquema

Emanoel Sacramento pode tornar o Humaitá mais ofensivo. A equipe jogou fechada contra o Operário, do Paraná, no confronto da Copa do Brasil, mas a necessidade dos três pontos contra o Tricolor deve determinar a mudança de postura.

Mpasso será avaliado

O zagueiro MPasso será avaliado pelo departamento médico do Humaitá nesta quarta e pode ser desfalque no fim de semana. O atleta sofreu uma lesão muscular contra o Rio Branco e segue realizando trabalhos mais leves.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários