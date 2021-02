O adolescente Carlos Silva do Nascimento, de 16 anos, foi morto com vários tiros de fuzil e pistola na madrugada deste domingo (21), em uma rua localizada na quadra 7D, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segunda Informação da polícia, Carlos voltava para casa de bicicleta, vindo de uma festa realizada na própria Cidade do Povo, quando foi surpreendido por vários criminosos que estavam em um veículo, que de posse de arma de fogo de grosso calibre tipo fuzil e outros de pistolas, executaram o adolescente com pelo menos 10 tiros. Após a ação os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por moradores. Os socorristas só poderiam atestar a morte do rapaz.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede.

Nenhum suspeito do ataque foi preso pela polícia até o momento. A motivação do crime é a velha conhecida guerra entre as facções criminosas. O caso vai ser investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

