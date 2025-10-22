Adolescente de 15 anos é apreendido pela PM por tráfico de cocaína em Cruzeiro do Sul

Jovem foi flagrado com oito porções da droga e R$ 260 em espécie no Conjunto Cumaru

A Polícia Militar apreendeu, na noite de terça-feira (21), um adolescente de 15 anos acusado de envolvimento com o tráfico de drogas em Cruzeiro do Sul. A ação ocorreu no Conjunto Cumaru, região conhecida por ser ponto de comércio de entorpecentes e área de atuação de facções criminosas.

De acordo com a PM, durante patrulhamento de rotina, os policiais avistaram o jovem, identificado pelas iniciais E.C., em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi abordado.

Na revista pessoal, os militares encontraram um frasco contendo oito porções de cocaína e a quantia de R$ 260 em dinheiro. O adolescente confessou que vendia cada porção por R$ 20.

Diante dos fatos, o jovem recebeu voz de apreensão pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

