Adolescente de 15 anos é apreendido com crack em Mâncio Lima

Um adolescente de 15 anos foi apreendido nesta terça-feira (17), em Mâncio Lima, pelo Grupo Especial de Fronteira do Acre (Gefron), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com a equipe, durante patrulhamento ostensivo no início do Ramal do Batoque, os agentes avistaram o jovem em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi alcançado e abordado.

Na revista pessoal, os policiais encontraram sete porções de crack, acondicionadas em papelotes, além da quantia de R$ 110 em notas de dez reais.

Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão ao adolescente, que foi conduzido à delegacia especializada para os procedimentos cabíveis.