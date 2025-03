Adolescente de 14 anos é apreendido com arma municiada no bairro Taquari em Rio Branco

Diante da situação, os policiais deram voz de apreensão ao adolescente de 14 anos, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) junto com a espingarda calibre .22 e as munições apreendidas. O jovem, que já é conhecido pelas autoridades, responderá por porte ilegal de arma de fogo, crime previsto no Estatuto do Desarmamento.