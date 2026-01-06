Geral
Adolescente de 14 anos é apreendido após matar e decapitar cachorro da própria família em Cruzeiro do Sul
Jovem confessou crime e disse ter cometido outros atos de violência contra animais, segundo delegado; polícia avalia aplicação de medidas do ECA
Um adolescente de 14 anos foi apreendido na segunda-feira, dia 5, em Cruzeiro do Sul, no Acre, após matar e decapitar o cachorro de sua própria família. O caso foi descoberto quando parentes encontraram o animal morto dentro de casa e acionaram a polícia. Segundo o delegado Lindomar Ventura, da Polícia Civil, o jovem confessou o crime e relatou já ter cometido outros atos violentos contra cães e gatos.
Durante o depoimento, o adolescente não demonstrou arrependimento, de acordo com a autoridade policial. A Polícia Militar atendeu à ocorrência e confirmou ter encontrado o animal desmembrado. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, que avalia a aplicação de medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), como possível internação ou outras sanções. O jovem permanece sob custódia aguardando decisão judicial.
O que se sabe até agora sobre o esquema de desvio de medicamentos na Fundhacre
O caso está sendo conduzido pela Delegacia de Crimes Fazendários (Defaz). De acordo com o delegado Igor Brito, já há confirmação de que o homem preso não agia sozinho
Uma investigação conduzida pela Polícia Civil revelou um esquema de desvio de medicamentos e equipamentos hospitalares da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, que vinha funcionando de forma contínua e causando prejuízos significativos à saúde pública. Até o momento, as apurações indicam que o material subtraído pode ultrapassar R$ 1 milhão em valor de mercado.
A operação, deflagrada na manhã da última segunda-feira (5), resultou na apreensão de uma grande quantidade de insumos hospitalares e na prisão em flagrante de um homem apontado como um dos envolvidos no esquema. A ação foi realizada após cerca de um ano de investigação, iniciada a partir de solicitação formal feita pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).
O suspeito preso foi identificado como Eugênio Gonçalves Neves, ex-balconista de farmácia. Segundo a polícia, ele era responsável por armazenar e comercializar clandestinamente os materiais desviados da Fundhacre. O mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma residência localizada no bairro da Pista, na região da Sobral.
Esquema incluía outros insumos hospitalares
No imóvel, os investigadores encontraram medicamentos controlados, remédios utilizados no tratamento de câncer e equipamentos hospitalares de alto custo, como sondas para pacientes com bolsa de colostomia e um hemodializador, usado em tratamentos de hemodiálise. Todo o material estava armazenado de forma irregular.
Devido ao grande volume apreendido, foi necessário o uso de um caminhão para transportar os itens até um local adequado, onde passarão por perícia técnica. A Polícia Civil destacou que a quantificação do prejuízo ainda é preliminar e pode aumentar à medida que a análise do material avance.
Polícia confirma participação de outras pessoas
O caso está sendo conduzido pela Delegacia de Crimes Fazendários (Defaz). De acordo com o delegado Igor Brito, já há confirmação de que o homem preso não agia sozinho. As investigações seguem em andamento e sob sigilo para identificar outros envolvidos e a possível extensão do esquema dentro da estrutura pública.
Após a prisão, Eugênio Gonçalves Neves foi encaminhado ao Departamento de Investigações Criminais (Deic) e, posteriormente, à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.
O secretário estadual de Saúde, Pedro Pascoal, afirmou que o desvio de medicamentos e insumos vinha comprometendo diretamente o abastecimento da rede estadual, dificultando o atendimento aos pacientes. Segundo ele, a recorrente falta de medicamentos nas unidades de saúde já levantava suspeitas de irregularidades internas.
Ainda conforme o secretário, durante a operação foi constatado que o esquema não se limitava apenas a medicamentos, mas incluía também insumos como luvas, materiais para diálise e outros equipamentos essenciais ao funcionamento do sistema de saúde. Pascoal destacou a importância da investigação para proteger os recursos públicos e elogiou a atuação da Polícia Civil no enfrentamento do problema.
Gefron prende foragidos de alta periculosidade escondidos em comunidades ribeirinhas do Juruá Mirim, em Cruzeiro do Su
Ação durou três dias e contou com patrulhamento fluvial; suspeitos haviam fugido do presídio Manoel Nery em setembro e assustavam moradores da região
O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) prendeu, após três dias de operação integrada, foragidos considerados de alta periculosidade que estavam escondidos em comunidades ribeirinhas do rio Juruá Mirim, entre Santo Antônio e Periquito, em Cruzeiro do Sul. Os suspeitos haviam fugido do Presídio Manoel Nery da Silva no dia 6 de setembro de 2025 e, desde então, vinham sendo apontados por moradores como responsáveis por ameaças e envolvimento com tráfico e uso de drogas na região.
A operação incluiu um dia de levantamento de informações e dois dias de ações operacionais com patrulhamento fluvial, permitindo o acesso a áreas de difícil locomoção. Após a captura, os foragidos foram encaminhados às autoridades para recondução ao sistema prisional. O Gefron informou que seguirá com ações semelhantes no Vale do Juruá, com foco no combate à criminalidade e no reforço da segurança em comunidades isoladas.
Semana será de calor intenso e chuvas pontuais em todo o Acre, aponta previsão
Temperaturas podem chegar a 33 °C e pancadas de chuva com trovoadas devem ocorrer até sábado
O Acre deve enfrentar uma semana marcada por calor intenso, sensação de abafamento e chuvas passageiras e pontuais até o próximo sábado (10). A previsão é do portal O Tempo Aqui, que alerta para a ocorrência de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em diversas regiões do estado, com registros isolados de chuva forte.
Segundo o boletim meteorológico, as temperaturas máximas devem variar entre 30 °C e 33 °C durante as tardes em todas as regiões acreanas. Já nas primeiras horas do dia, as mínimas ficam entre 21 °C e 24 °C, mantendo o clima quente ao longo de todo o período.
Os ventos devem soprar fracos a calmos, com eventuais rajadas moderadas, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste. Essa condição contribui para o aumento da sensação térmica e do abafamento ao longo do dia.
As chuvas mais intensas registradas no último domingo (4) e na segunda-feira (5) devem provocar elevação gradual dos níveis dos rios nos próximos dias. Em alguns municípios, incluindo Rio Branco, os mananciais podem se aproximar da cota de alerta. Apesar disso, de acordo com os meteorologistas, não há, neste momento, indicativo de risco iminente de transbordamento.
