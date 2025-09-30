fbpx
Adolescente de 13 anos tem perna amputada após acidente que matou dois jovens em Sena Madureira

54 minutos atrás

Jovem segue em estado grave na UTI do Pronto-Socorro de Rio Branco; acidente ocorreu quando grupo voltava da feira ExpoSena e carro colidiu com caminhonete estacionada

No momento do acidente, os jovens voltavam da feira agropecuária ExpoSena Rural Show. Segundo informações da Polícia Militar (PM-AC). Foto: captada 

Um adolescente de 13 anos que estava no carro envolvido no acidente com duas mortes na última quinta-feira (25) em Sena Madureira teve a perna direita amputada e permanece em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) nesta terça-feira (30).

De acordo com a Sesacre, o procedimento de amputação foi realizado na última segunda-feira (29). O menor é uma das seis pessoas que estavam no veículo – duas morreram no local: Márcio Farias Filho, 16 anos, e Maicon Diego Lopes de Lemos, 18 anos.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Cunha Vasconcelos com Major João Câncio, quando o grupo voltava da feira ExpoSena Rural Show. Segundo a Polícia Militar, o carro – dirigido por um adolescente sem CNH e com sinais de embriaguez – colidiu contra uma caminhonete estacionada. O caso continua sob investigação.

Uma caminhonete estava estacionada quando foi atingida por carro onde jovens estavam em Sena Madureira. Foto: cedida 

Em depoimento às autoridades, o adolescente admitiu ter pegado o carro dos pais sem autorização para ir a uma festa com amigos. Foto: captada 

Os sobreviventes foram encaminhados ao hospital da cidade. Um deles, que é o jovem que teve a perna amputada, veio de ambulância para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

O impacto da batida foi tão forte que os ocupantes do carro chegaram a ser arremessados para fora. Maicon e Márcio morreram antes da chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente ocorreu na Rua Cunha Vasconcelos, quando o veículo HB20, conduzido pelo adolescente em alta velocidade, atingiu a traseira de outro automóvel. Foto: captada 

Prefeito de Acrelândia exonera secretário de Educação após denúncias de assédio moral e recomendação do MP-AC

1 hora atrás

30 de setembro de 2025

Huruey Lima dos Reis foi afastado do cargo após queixa de servidoras; professor Vilson dos Santos assume a pasta municipal

O ex-secretário municipal de Educação, Cultura e Esporte de Acrelândia, Huruey Lima dos Reis, foi exonerado do cargo nesta terça-feira (30) após denúncias de assédio moral, ameaças e humilhaçõescontra servidoras da pasta. A decisão atende a uma recomendação do Ministério Público do Acre (MP-AC) e foi publicada no Diário Oficial do Estado.

Em substituição, o prefeito Olavo Francelino Rezende (Olavinho Boiadeiro) nomeou o professor Vilson dos Santos para comandar a secretaria. A exoneração ocorre após uma denúncia formal apresentada por quatro servidoras, que relataram assédio moral no ambiente de trabalho.

No último dia 17, o MP-AC emitiu recomendação solicitando a exoneração de Huruey em até cinco dias. À reportagem, o ex-secretário limitou-se a comentar: “Só agradecer o tempo na gestão”. Anteriormente, ele havia negado as acusações, classificando-as como “caluniosas e difamatórias”.

Servidoras relataram medo

As servidoras que denunciaram o ex-secretário e relataram medo.

As funcionárias, que preferem não ter a identidade revelada, contaram episódios de humilhação, ameaças e perseguições, além de outras situações que afetaram a saúde física e emocional delas.

“ Ele acabou com o meu psicológico. Só queria um ambiente seguro para trabalhar, em vez disso, fui humilhada, isolada e chamada de incompetente. Foi devastador”, disse uma das vítimas.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). Na mesma edição, o prefeito Olavo Francelino Rezende, mais conhecido como Olavinho Boiadeiro, nomeou o professor Vilson dos Santos

Compradores destacam qualidade da Castanha-do-Brasil em visita à Cooperacre

2 horas atrás

30 de setembro de 2025

Foto: Whidy Melo/ac24horas

Uma comitiva de 25 compradores de 18 países visitou na segunda-feira, 29, a sede da Cooperacre, em Rio Branco, durante a programação do Exporta Mais Amazônia, evento voltado à promoção de produtos regionais no mercado global.

O grupo conheceu de perto os processos de beneficiamento da castanha-do-brasil e destacou a qualidade e o potencial do produto para conquistar novos mercados.

O evento, organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o Sebrae, reúne 76 vendedores, 44 deles do Acre, e 25 compradores nacionais e internacionais.

Foto: Whidy Melo/ac24horas

O engenheiro de alimentos da Cooperacre, Leonardo Evangelista, ressaltou a importância da visita para mostrar a capacidade da cooperativa em atender às exigências internacionais. “Um pouco do trabalho in loco, do trabalho que é feito com o beneficiamento da castanha, mostrar quais são os processos, quais são os controles, principalmente para o mercado internacional, que visa a questão de segurança de alimentos, a questão da proteção do produto, é sempre importante estar vendo in loco quais são os processos, quais são as atividades e o que nós temos aqui dentro, condições de atendê-los em qualquer parte do planeta”, pontuou.

Foto: Whidy Melo/ac24horas

Da Rússia, a empresária Oksana Artiukhova, dona da Grand Trade, destacou o interesse em firmar novas parcerias no Acre. “Minha empresa é o Grand Trade. Eu sou da Rússia. Nós estamos interessados em castanha-do-brasil, e é por isso que eu venho aqui e procuramos bons e confiáveis fornecedores de castanha-do-brasil. Nós importamos castanha-do-brasil de Brasília desde agora e antes. Então, isso são nozes que usamos regularmente no nosso trabalho, e isso significa que temos embarques regulares de castanha-do-brasil para a Rússia. É por isso que eu vim aqui, para ver e ter uma boa cooperação e começar um novo negócio com um novo produtor”, ressaltou.

O búlgaro Spas Georgiev, representante da empresa Nature Supply EOOD, destacou a exclusividade da castanha-do-brasil em relação a outros produtos do mercado mundial.

Foto: Whidy Melo/ac24horas

“Eu sou da Bulgária, meu nome é Spas Georgiev, represento a empresa Nature Supply. Nós somos atacadistas de nozes, sementes e frutos secos com sede na Bulgária e vendemos para a Europa Central e Oriental. Então eu estou aqui porque o Brasil é famoso pela castanha-do-brasil, eu vim aqui para aprender mais graças à Apex, para atender produtores e espero começar a fazer negócios com fornecedores confiáveis desta região. É muito bom [o sabor da castanha], quero dizer, é muito bom, mas o problema é que cresce só aqui nessa área, porque outros produtos como amêndoas, caju, pistache, você pode encontrar em todo o mundo, mas a castanha-do-brasil você encontra só aqui. Esse é um verdadeiro tesouro que vocês têm”, afirmou.

Acre cria 839 vagas de empregos formais em agosto e acumula mais de 4,7 mil em 2025

2 horas atrás

30 de setembro de 2025

Pelo sétimo mês seguido, Acre teve saldo positivo na geração de emprego. Foto: Arquivo Secom

O mercado de trabalho no Acre segue a tendência de crescimento pelo sétimo mês consecutivo. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta segunda-feira, 29, pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foram criadas em agosto 839 novas vagas de empregos formais em agosto.

Já no acumulado dos 12 meses, o saldo é de 5 mil novos postos, tendo uma variação de 4,53% com relação ao mesmo período do ano passado. O segmento que puxou essa alta foi o de serviços, com 454 novos postos, seguido da construção civil, com 209 vagas e comércio, com 121 vagas.

As cidades que mais se sobressaíram na criação de empregos foram Rio Branco, com 625 postos novos, seguido de Sena Madureira, com 246. Para o governador Gladson Camelí, o Acre vive um momento de transformação. Nosso governo tem trabalhado com responsabilidade e visão de futuro para fortalecer o setor privado, impulsionar a construção civil e criar um ambiente de negócios cada vez mais favorável à geração de emprego e renda.

“Hoje, temos obras acontecendo simultaneamente em todas as regiões do estado. São escolas, hospitais, estradas, pontes e infraestrutura urbana, que não apenas melhoram a vida da população, mas também movimentam a economia local e estimulam o empreendedorismo”, destacou.

Ele completa reforçando que um Estado forte se constrói com uma iniciativa privada forte.  “Por isso, temos investido em desburocratização, incentivos fiscais e parcerias estratégicas que dão segurança e confiança ao empresário acreano. Cada vaga de emprego criada, cada nova empresa aberta, é resultado direto dessa política de valorização do setor produtivo. O Acre está avançando, e esse avanço é feito com todos: governo, iniciativa privada e o povo acreano.”

Governador Gladson Camelí defende iniciativa privada forte para desenvolvimento do estado. Foto: Felipe Freire/Secom

Dados do Brasil

Em agosto de 2025, o Brasil registrou 147.358 novos empregos formais, resultado de 2.239.895 admissões e 2.092.537 desligamentos. No acumulado do ano, já foram criados 1.501.930 postos, um crescimento de 3,18% em relação a dezembro de 2024. Desde janeiro de 2023, foram abertas 4.635.909 vagas com carteira assinada, totalizando 48.698.182 empregos formais no país.

Os números foram apresentados nesta segunda-feira, 29, em Brasília, pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Ao comentar os resultados, o ministro destacou que o Brasil segue registrando crescimento no emprego formal, embora em ritmo mais moderado. Segundo ele, o elevado patamar da taxa básica de juros tem sido um dos principais fatores a limitar a expansão do mercado de trabalho. Luiz Marinho reforçou ainda a importância de reduzir os juros para impulsionar a atividade econômica e, consequentemente, ampliar a geração de empregos.

O saldo de empregos formais em agosto (147.358) superou o registrado em julho (134.251), mas ficou abaixo do mesmo mês de 2024 (239.069). Quatro dos cinco setores da economia apresentaram crescimento, com destaque para Serviços (+81.002 vagas ou +0,34%), seguido por Comércio (+32.612 ou +0,30%), Indústria (+19.098 ou +0,21%) e Construção (+17.328 ou +0,57%).

