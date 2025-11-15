Adolescente de 13 anos sobrevivente de acidente retorna para Sena Madureira

O adolescente Antônio Lucas, de 13 anos, único sobrevivente do grave acidente registrado em 25 de setembro, retornou a Sena Madureira na manhã desta sexta-feira, 14, após quase dois meses de tratamento intensivo em Rio Branco. O caso, que resultou na morte de dois jovens e abalou profundamente o município, ganha um novo capítulo com a volta do menino, que se tornou símbolo de força e superação.

Segundo o Yaconews, Lucas sofreu ferimentos severos, passou por diversos procedimentos médicos e precisou amputar uma das pernas devido às complicações provocadas pela colisão. Apesar do quadro considerado crítico, a equipe médica classificou sua recuperação como impressionante, destacando o empenho e a resistência demonstrados pelo adolescente ao longo de todo o processo.

O jovem recebeu alta no dia 31 de outubro, mas permaneceu em Rio Branco por mais alguns dias para realizar curativos e dar continuidade ao acompanhamento especializado. De acordo com o pai, Lucas demonstrou coragem e determinação desde o início do tratamento, enfrentando cada etapa com maturidade e força admirável.

De volta ao município, ele segue agora sob os cuidados da família. Sua chegada tem emocionado vizinhos, amigos e moradores, que vêm manifestando apoio, solidariedade e esperança. O retorno do adolescente reforça o sentimento de união em Sena Madureira após a tragédia que marcou a cidade.

Relacionado

Comentários