Adolescente de 13 anos é espancada por faccionadas do Bonde dos 13

Uma ação rápida do 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre desarticulou, na noite desta quinta-feira (24), um grupo suspeito de realizar uma série de assaltos no Segundo Distrito de Rio Branco. Três homens foram presos e um adolescente de 15 anos apreendido durante a operação, que contou com perseguição pelas ruas da capital.

A ocorrência teve início após o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) receber denúncia sobre um veículo Chevrolet Ônix branco com indivíduos armados praticando crimes na região da Gameleira. Equipes foram acionadas e encontraram uma das vítimas, que relatou ter sido assaltada e teve o celular levado pelo grupo, que fugiu no carro indicado.

Durante patrulhamento na Avenida Amadeu Barbosa, os policiais foram abordados por outro motociclista que também havia sido assaltado momentos antes. Ele confirmou a participação do mesmo veículo e informou que os criminosos seguiam em direção ao bairro Recanto dos Buritis.

O carro foi localizado no bairro 6 de Agosto. Ao receber ordem de parada, o motorista desobedeceu e iniciou uma fuga pelas ruas da região, tentando inclusive colidir contra a viatura policial. A perseguição terminou na Rua 1º de Maio, via sem saída, onde o veículo foi interceptado.

No interior do automóvel estavam Alisson Expedito Silva e Silva, de 20 anos; Jhonatan Andrade de Souza, de 18; Ismar Antônio Huanuiris Viana, de 39; e o adolescente de 15 anos. Segundo a PM, os suspeitos confessaram que haviam descartado as armas durante a fuga. As buscas nas imediações resultaram na apreensão de duas pistolas.

Além das armas, os policiais encontraram diversos celulares e aproximadamente R$ 720 em dinheiro dentro do veículo, valores possivelmente oriundos dos roubos. Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanecem à disposição da Justiça.