Adolescente boliviano morre no PS de Rio Branco 17 dias após grave acidente em Epitaciolândia

Jovem de 16 anos estava internado em estado crítico no Pronto-Socorro de Rio Branco desde a colisão que matou o pai

Após 15 dias lutando pela vida, o adolescente Rixon Inturias Melgar, de 16 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 13h desta sexta-feira (31), em uma das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco.

Rixon foi uma das vítimas de um grave acidente de trânsito ocorrido em Epitaciolândia, na manhã do dia 14 outubro passado, envolvendo um carro modelo Toyota/Pajero, conduzido por sua mãe. No veículo também estavam o pai, Riony Inturias Ayala, de 42 anos, que ocupava o banco do carona, e o irmão mais novo, de apenas 6 anos.

O acidente aconteceu em frente ao estádio de futebol do município, quando o veículo colidiu violentamente contra a parte traseira de um caminhão estacionado. O pai do adolescente, que recebeu o maior impacto, morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

A mãe e o irmão de Rixon sofreram apenas ferimentos leves. Já o adolescente teve traumatismo craniano grave, sendo transferido em estado crítico para a capital acreana, onde permaneceu internado por cerca de 20 dias — 17 deles em UTI — até o falecimento.

A morte foi confirmada por profissionais de plantão no hospital. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe e, em seguida, será trasladado para a fronteira, onde deve ocorrer o velório e o sepultamento.

O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

