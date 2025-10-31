Extra
Adolescente boliviano morre no PS de Rio Branco 17 dias após grave acidente em Epitaciolândia
Jovem de 16 anos estava internado em estado crítico no Pronto-Socorro de Rio Branco desde a colisão que matou o pai
Após 15 dias lutando pela vida, o adolescente Rixon Inturias Melgar, de 16 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 13h desta sexta-feira (31), em uma das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco.
Rixon foi uma das vítimas de um grave acidente de trânsito ocorrido em Epitaciolândia, na manhã do dia 14 outubro passado, envolvendo um carro modelo Toyota/Pajero, conduzido por sua mãe. No veículo também estavam o pai, Riony Inturias Ayala, de 42 anos, que ocupava o banco do carona, e o irmão mais novo, de apenas 6 anos.
O acidente aconteceu em frente ao estádio de futebol do município, quando o veículo colidiu violentamente contra a parte traseira de um caminhão estacionado. O pai do adolescente, que recebeu o maior impacto, morreu ainda no local antes da chegada do socorro.
A mãe e o irmão de Rixon sofreram apenas ferimentos leves. Já o adolescente teve traumatismo craniano grave, sendo transferido em estado crítico para a capital acreana, onde permaneceu internado por cerca de 20 dias — 17 deles em UTI — até o falecimento.
A morte foi confirmada por profissionais de plantão no hospital. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe e, em seguida, será trasladado para a fronteira, onde deve ocorrer o velório e o sepultamento.
O caso segue sob investigação das autoridades competentes.
Motociclista fica gravemente ferido após colidir com caminhão baú em Brasiléia
Acidente ocorreu no cruzamento das ruas 12 de Outubro e Valdemiro Lopes; jovem sofreu fraturas e pode ser transferido para Rio Branco
Um grave acidente de trânsito foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (31), no cruzamento das ruas 12 de Outubro e Valdemiro Lopes, no bairro Três Botequins, em Brasiléia. O motociclista Lucas Pereira de Melo, de 23 anos, ficou gravemente ferido após colidir contra um caminhão baú.
De acordo com testemunhas, o caminhão modelo Ford/Cargo, de placas NXT-0198, trafegava pela Rua 12 de Outubro — via preferencial — no sentido da ponte do centro antigo, quando foi surpreendido pelo impacto na lateral esquerda.
Lucas seguia pela Rua Valdemiro Lopes, em direção à Avenida Dr. Manoel Marinho Montes, saindo do bairro José Braúna. Segundo apuração preliminar, ele estaria em alta velocidade e não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória no cruzamento, colidindo violentamente com o caminhão.
Com a força do impacto, a motocicleta, uma Kingo de placa boliviana NE-9432, ficou completamente destruída. O jovem sofreu fratura exposta na perna direita, possível fratura no ombro e ferimentos no rosto.
Socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Lucas foi levado ao Hospital Raimundo Chaar, onde passou por exames, incluindo uma tomografia computadorizada na cabeça, já que parte do impacto atingiu a região craniana.
Devido à gravidade dos ferimentos, sua transferência para o Pronto-Socorro de Rio Branco deve ocorrer a qualquer momento. O caso está sendo investigado pelas autoridades de trânsito locais.
Epitaciolândia sedia Caravana do TEA e reforça compromisso com a Educação Inclusiva
Na manhã desta quinta-feira, 30 de outubro, Epitaciolândia foi palco de um importante momento voltado à inclusão e à valorização da diversidade. O município, em parceria com Brasiléia, recebeu a Caravana do TEA, uma iniciativa do Programa Mentes Azuis, que tem como propósito fortalecer a rede de apoio às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todo o Acre.
A ação tem como foco a capacitação de profissionais e familiares, oferecendo formações baseadas em evidências científicas sobre a compreensão e intervenção em comportamentos desafiadores. Durante o encontro, foram abordados princípios da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e técnicas de manejo que contribuem para a promoção da autonomia, inclusão e qualidade de vida das pessoas com TEA.
De forma inédita, o Programa Mentes Azuis percorre os 22 municípios acreanos, ouvindo famílias atípicas e promovendo políticas públicas voltadas ao acolhimento, à escuta ativa e ao fortalecimento da rede de apoio à pessoa autista.
O evento contou com a presença do Presidente da FAPAC, Moisés Diniz, da Secretária Municipal de Educação, Eunice Maia, que representou o Prefeito Sérgio Lopes, do Deputado Estadual Eduardo Veloso, e de Deda, esposo da Deputada Maria Antonia — ambos financiadores do programa. Também participaram gestores, profissionais da educação e saúde, além de famílias atípicas, que vivenciaram um momento de aprendizado, sensibilização e troca de experiências.
A Prefeitura de Epitaciolândia reafirma, com essa iniciativa, seu compromisso com a Educação Inclusiva e com a construção de uma sociedade mais justa, empática e acessível para todos.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2025 – COMPRAS.GOV 90023/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia torna público que, a partir do dia 03/11/2025, no site https://www.gov.br/compras/pt-br estará recebendo propostas para o Pregão Eletrônico nº 90023/2025 (UASG 980105), para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de climatização e eletrodomésticos em geral, com fornecimento de materiais e peças de reposição.
A sessão de abertura ocorrerá em 18/11/2025, às 09:30 horas (Brasília), no mesmo site.
As características, especificações e demais requisitos estão descritos no Edital e seus anexos, à disposição nos sites https://www.gov.br/compras/pt-br, https://www.brasileia.ac.gov.br/ e https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail [email protected].
Brasiléia/AC, 30 de outubro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 022/2025
OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Aquisição eventual de cestas básicas para distribuição as famílias carentes em atendimento e/ou acompanhados pelos serviços socioassistenciais, que no momento precisam ser atendidas por Benefícios Eventuais – Auxílio Alimentação de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS.
Data da Abertura: 14 de novembro de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e retirada, a partir de 03 de novembro de 2025, de segunda a sexta-feira, na sede da Prefeitura Municipal de Brasiléia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasiléia/AC, ou através do e-mail [email protected] e endereço eletrônico http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/.
Brasileia/AC, 30 de novembro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Agente de Contratação
