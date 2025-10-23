Cotidiano
Adilson Mattos ministra palestra de alinhamento técnico e arbitragem no Memorial dos Autonomistas
O representante da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) na 17ª edição da Copa Norte, Adilson Mattos, ministra nesta quinta, 23, a partir das 19 horas, no Memorial dos Autonomistas, uma palestra de alinhamento técnico e regras de futsal. O objetivo é qualificar os árbitros e explicar para os participantes da competição os detalhes do momento no futsal brasileiro.
Aproveitar a oportunidade
Segundo o presidente da Federação Acreana de Futsal(Fafs), Rafael do Vale, a participação é gratuita e as vagas do evento são limitadas.
“Esse é mais um evento dentro da realização da Copa Norte. A semana tem sido muito importante para o futsal acreano”, afirmou Rafael do Vale.
Cotidiano
Assermurb A goleia o 6 de Agosto na Copa Acre Soçaite
A equipe da Assermurb A goleou o 6 de Agosto por 5 a 1 nessa quarta, 22, na quadra do Tangará, e conquistou uma vaga na segunda fase da Copa Acre de Futebol Soçaite, no feminino. Nas outras partidas da rodada os resultados foram: Assermurb B 3 x 0 Santos, Real Sociedade 10 x 1 Arsenal e São Francisco 10 x 2 Craques do Futuro.
Confrontos importantes
A segunda Copa Acre Soçaite, no masculino, terá duas partidas importantes nesta quinta, 23, a partir das 19h50, na quadra da Getúlio Vargas.
Cotidiano
Atletas acreanos conquistam medalhas de bronze no Jeb´s
Os estudantes/atletas Paulo Lopes e Eryck Douglas, da escola Divina Providência de Xapuri, conquistaram nessa quarta, 22, em Uberlândia, Minas Gerais, medalhas de bronze no Wrestling nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb´s).
Eryck Douglas conquistou a medalha na Série Ouro para lutadores até 68 quilos.
Paulo Lopes ganhou a medalha na categoria 75 quilos na Série Bronze.
Termina no domingo
Os Jogos Escolares Brasileiros serão encerrados no domingo, 28, e o Acre ainda disputa o basquete e o handebol, nos dois naipes.
Cotidiano
Acre é derrotado por Tocantins e segue sem vencer no Brasileiro Sub-18
A Seleção Acreana perdeu para a Seleção de Tocantins por 3 sets a 0, com parciais de 25×14, 25×17 e 25×16, nesta quinta, 23, em Saquarema, no Rio de Janeiro, e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub-18.
As meninas acreanas voltam a quadra nesta sexta, 24, para jogar contra as seleções do Amapá, às 9 horas (hora Acre), e o Piauí, às 15 horas (hora Acre). A Seleção Acreana ainda não venceu nenhum set no torneio nacional.
