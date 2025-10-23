Adilson Mattos ministra palestra de alinhamento técnico e arbitragem no Memorial dos Autonomistas

O representante da Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) na 17ª edição da Copa Norte, Adilson Mattos, ministra nesta quinta, 23, a partir das 19 horas, no Memorial dos Autonomistas, uma palestra de alinhamento técnico e regras de futsal. O objetivo é qualificar os árbitros e explicar para os participantes da competição os detalhes do momento no futsal brasileiro.

Aproveitar a oportunidade

Segundo o presidente da Federação Acreana de Futsal(Fafs), Rafael do Vale, a participação é gratuita e as vagas do evento são limitadas.

“Esse é mais um evento dentro da realização da Copa Norte. A semana tem sido muito importante para o futsal acreano”, afirmou Rafael do Vale.

