Adesg vence o Rio Branco e é vice-líder do Campeonato Estadual

Hoje vamos relembrar como foi a carreira de Paulo Baier, um dos jogadores mais icônicos do futebol brasileiro no começo do século XXI. Com passagens em diversos clubes de peso, o Maestro sempre se destacou por conta daquilo que apresentou nos gramados, sendo um jogador de verdadeira classe, além de decisivo. Apesar de não possuir uma vasta lista de títulos de expressão, o antigo jogador ganhou o carinho da maior parte das torcidas dos times que defendeu, tendo em vista seu futebol e também sua simpatia.

A trajetória do Maestro

Nascido em Ijuí, Rio Grande do Sul, o então jovem atleta iniciou sua trajetória no futebol na sua cidade natal, defendendo as cores do São Luiz. Depois disso, se transferiu para o Criciúma, no Sul de Santa Catarina, onde começou a ganhar destaque nacional. Na época, chegou a passar por diversas equipes do cenário nacional, emprestado, mas não permaneceu por muito tempo na maioria delas, se transferindo em definitivo para o América Mineiro, onde teve destaque estadual.

Posteriormente Paulo Baier voltou ao Criciúma, onde ajudou na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2002. Depois, mesmo veterano, ainda rodou por outras equipes de peso no cenário nacional e conseguiu emplacar resultados interessantes, tendo em vista que se destacava mesmo era pela sua técnica e maestria, rendendo até o apelido de Maestro.

A lista de times que o meio-campista defendeu no cenário brasileiro da bola, inclusive, é extensa. O ex-jogador, inclusive, ainda atrai o carinho das torcidas na maior parte dessas agremiações, por conta do futebol de Maestro que sempre teve, empolgando as arquibancadas. Paulo Baier já atuou por: São Luiz, Criciúma, Atlético Mineiro, Botafogo, América Mineiro, Pelotas, Goiás, Palmeiras, Sport, Atlético Paranaense, Ypiranga de Erechim e Juventude.

Depois que virou treinador, inclusive, o antigo meio-campista também acabou passando por diversas equipes, como Toledo, Próspera, Brusque, Criciúma, São José do Rio Grande do Sul, Botafogo de São Paulo, Figueirense e Juventus de Jaraguá.

As conquistas de Paulo Baier na carreira

Apesar de todo o destaque, Paulo Baier não conseguiu emplacar muitos títulos de grande expressão no cenário da bola. Seus destaques ficaram na Segundona de 2002 e também no Torneio Rio-São Paulo de 1999, competição que tinha grande relevância na época. Confira todos os títulos do craque:

São Luiz

Copa Galego: 1997

Criciúma

Campeonato Catarinense: 1998

Campeonato Brasileiro – Série B: 2002

Taça Dr. Adilson Alexandre Simas: 2003

Vasco

Torneio Rio-São Paulo: 1999

América-MG

Copa Sul-Minas: 2000

Campeonato Mineiro: 2001

Sport

Campeonato Pernambucano: 2009

Prêmios individuais

Bola de Prata da Placar: 2004

Prêmio Craque do Brasileirão: 2013

Apesar de ser um meio-campista clássico, com uma habilidade irretocável para criar jogadas, Paulo Baier também sempre se destacou por ser um grande finalizador. Isso faz com ele some algumas campanhas dignas de centroavante, com artilharia em competições estaduais importantes. Além disso, ele também ocupa posição na lista seleta de jogadores que já alcançaram os 100 gols marcados em disputas do Campeonato Brasileiro, durante a era dos pontos corridos. Apesar de anos da sua aposentadoria, inclusive, ele segue próximo do topo entre os maiores goleadores desse período do futebol, que ainda vivemos. Confira as artilharias do Maestro:

Campeonato Goiano de 2005: 12 gols

12º maior artilheiro do Campeonato Brasileiro na era de pontos corridos: 108 gols

Vice-artilheiro do Campeonato Gaúcho de 2015: 6 gols

Já como treinador, a carreira de Paulo Baier viveu altos e baixos, como costuma ser comum para aqueles que estão nessa posição há pouco tempo, construindo carreiras. Seu trabalho de maior destaque provavelmente foi comandando o Próspera, time também da cidade de Criciúma, onde fez sucesso como jogador. O técnico conseguiu pegar o clube em um momento complicado, saindo da terceira divisão do torneio estadual e indo até a primeira divisão.

Próspera

Campeonato Catarinense – Série C: 2018

Campeonato Catarinense – Série B: 2020

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários