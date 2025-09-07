Adesg vence o Montenegro e fecha primeira fase do Estadual invicta

A Adesg venceu o Montenegro por 3 a 2 nesse sábado, 6, no ginásio do Sesc, e fechou a primeira fase do Campeonato Estadual da Série B com cinco vitórias e de maneira invicta.

Na outra partida do grupo B, o Capixaba bateu o Borussia por 5 a 3 e confirmou o segundo lugar.

No confronto da chave A, Epitaciolândia goleou o Café com Leite/Porto Acre por 14 x 3.

PSC e Amigos do Gerson

O PSC vencia os Amigos do Gerson por 3 a 1 quando a partida foi interrompida no segundo tempo. O goleiro Estéfeson foi expulso e o PSC não tinha um goleiro reserva e nem uma camisa para um atleta de linha atuar no gol.

Os Amigos do Gerson, no julgamento, devem ganhar os três pontos e isso pode mudar a classificação final do grupo A.

Não foi disputado

A partida entre Xapuri e Rio Branco estava programada, mas os dirigentes do interior alegaram não ter sido avisados e por isso a Federação Acreana de Futsal (Fafs) remarcou o confronto para terça, 9.

Classificação da Série B

Grupo A

1º Xapuri – 12 Pts

2º Epitaciolândia – 12 Pts

3º PSC – 6 Pts

4º Rio Branco – 6 Pts

5º Café com Leite/Porto Acre – 3 Pts

6º Amigos do Gerson – 3 Pt

Grupo B

1º Adesg – 15 Pts

2º Capixaba – 12 Pts

3º Montenegro – 7 Pts

4º Villa City – 3 Pts

5º Bujari – 3 Pts

6º Borussia Dortmund – 1 Pt

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários