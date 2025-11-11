Conecte-se conosco

Cotidiano

Adesg joga contra o Andirá e quer confirmar vaga na semifinal

Publicado

19 minutos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Adesg vai tentar a segunda vitória no Estadual

A Adesg joga contra o Andirá nesta terça, 11, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, na partida programada para abrir a 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual de Futebol Feminino. A Adesg ocupa a 4ª colocação com 4 pontos e o Andirá é o 5º sem nenhum ponto.

Precisa vencer

A Adesg entra em campo precisando vencer para confirmar a classificação para as semifinais do Estadual. O técnico Pablo Araújo vai poder contar com elenco completo diante do Andirá.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Partidas de volta das quartas da Série A serão disputadas no sábado

Publicado

11 minutos atrás

em

11 de novembro de 2025

Por

Foto João Valente: Quinari terá o apoio da torcida para conquistar uma vaga na semifinal

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para sábado, 15, os confrontos de volta da fase de quartas de final do Campeonato Estadual Da Série A.

Quinari e Pista se enfrentam, a partir das 19h15, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard.

O confronto entre Lyon e Fluminense da Bahia será disputado, a partir das 20h30, na quadra da escola Diogo Feijó.

“Tínhamos programado esses jogos para o último sábado (8), mas por causa da morte do árbitro Juan Santos os jogos foram adiados”, explicou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Quinari e Flu com vantagem

Quinari e Fluminense da Bahia venceram as partidas de ida e por isso terão a vantagem de jogar pelo empate na volta.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Estadual Sub-15 vai ter disputa das semifinais na Arena e no Tonicão

Publicado

18 minutos atrás

em

11 de novembro de 2025

Por

Estadual Sub-15 vai ter disputa das semifinais na Arena e no Tonicão

O Campeonato Estadual Sub-15 vai ter nesta terça, a partir das 15 horas, os confrontos pelas semifinais. Furacão do Norte e Galvez fazem a partida, na Arena da Floresta. O Santa Cruz enfrenta o Epitaciolândia, no Florestão.

Jogam pela vitória 

Os times chegam para as semifinais sem vantagem e se os jogos terminarem empatados, os finalistas serão definidos nas cobranças de penalidades.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Floresta Acreano e AAB fazem duelo isolado no Estadual

Publicado

21 minutos atrás

em

11 de novembro de 2025

Por

Foto FEAB: Estadual terá mais uma partida da importante pela primeira fase

A fase de classificação do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino, terá um duelo isolado pelo grupo A entre Floresta Acreano e AAB nesta terça, 11, a partir das 20 horas, no ginásio Álvaro Dantas.

Confronto no feminino

ABMAC e UFAC abrem a programação no Álvaro Dantas, a partir das 19 horas, em uma partida pela primeira fase do Estadual, no feminino.

Comentários

Continue lendo