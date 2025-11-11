Adesg joga contra o Andirá e quer confirmar vaga na semifinal

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para sábado, 15, os confrontos de volta da fase de quartas de final do Campeonato Estadual Da Série A.

Quinari e Pista se enfrentam, a partir das 19h15, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard.

O confronto entre Lyon e Fluminense da Bahia será disputado, a partir das 20h30, na quadra da escola Diogo Feijó.

“Tínhamos programado esses jogos para o último sábado (8), mas por causa da morte do árbitro Juan Santos os jogos foram adiados”, explicou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Quinari e Flu com vantagem

Quinari e Fluminense da Bahia venceram as partidas de ida e por isso terão a vantagem de jogar pelo empate na volta.

Relacionado

Comentários