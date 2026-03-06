Adesg impetra recurso contra decisão da Comissão Disciplinar do TJD

A diretoria da Adesg impetrou nesta quinta, 5, um recurso contra a decisão da 1ª Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva(TJD) da Federação de Futebol do Acre(FFAC) com relação ao julgamento do “caso Manga”. O atleta, suspenso por dois jogos, foi pré-relacionado pelo Vasco na partida contra a Adesg na fase de classificação do Campeonato Estadual.

A 1ª Comissão Disciplinar puniu o Vasco com uma multa de R$ 500 e o atleta foi punido com uma multa de R$ 1.000 e mais 90 dias de suspensão.

“Na avaliação da Adesg a decisão foi completamente equivocada. A maior punição foi para o atleta quando o erro foi do clube. Impetramos o recurso e, agora, o julgamento vai ocorrer no pleno do TJD”, disse o advogado da Adesg, Atevaldo Santana.

Perda dos pontos

Segundo Atevaldo Santana, a Adesg pede a perda dos pontos da vitória do Vasco no confronto.

“No entendimento da Adesg, o correto é o Vasco perder os pontos da partida. Vamos aguardar a definição do novo julgamento”, afirmou Atevaldo Santana.

