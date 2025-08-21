Adesg goleia o Borussia e encaminha classificação na Série B

A Adesg goleou o Borussia por 8 a 1 nessa quarta, 20, no ginásio do Sesc, e manteve a liderança do grupo B no Campeonato Estadual de Futsal da Série B, agora, com 9 pontos. O Leão encaminhou a classificação para a segunda fase do torneio e é um dos favoritos ao acesso para a 1ª Divisão em 2026.

Nas outras partidas da rodada, o Rio Branco bateu os Amigos do Gerson por 9 a 4 e o Montenegro derrotou o Bujari por 6 a 3.

6 partidas

A fase de classificação da Série B terá sequência no sábado, 23, a partir das 17h45, no ginásio do Sesc, com seis partidas. Os confrontos são: Xapuri x PSC, Capixaba x Bujari, Rio Branco x Epitaciolândia, Adesg x Villa City, Café com Leite x Amigos do Gerson e Montenegro x Borussia.

