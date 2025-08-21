Cotidiano
Adesg goleia o Borussia e encaminha classificação na Série B
A Adesg goleou o Borussia por 8 a 1 nessa quarta, 20, no ginásio do Sesc, e manteve a liderança do grupo B no Campeonato Estadual de Futsal da Série B, agora, com 9 pontos. O Leão encaminhou a classificação para a segunda fase do torneio e é um dos favoritos ao acesso para a 1ª Divisão em 2026.
Nas outras partidas da rodada, o Rio Branco bateu os Amigos do Gerson por 9 a 4 e o Montenegro derrotou o Bujari por 6 a 3.
6 partidas
A fase de classificação da Série B terá sequência no sábado, 23, a partir das 17h45, no ginásio do Sesc, com seis partidas. Os confrontos são: Xapuri x PSC, Capixaba x Bujari, Rio Branco x Epitaciolândia, Adesg x Villa City, Café com Leite x Amigos do Gerson e Montenegro x Borussia.
Vereadora recusa assinar CPI e afastamento de superintendente da RBTrans por “falta de provas concretas”
Lucilene Mendonça (PP) critica pressão de colegas e revela que MP já apura denúncias; ausência de vereadores em reuniões também é alvo de crítica
Em meio ao debate sobre possíveis irregularidades na RBTrans, a vereadora Lucilene Mendonça (PP) se posicionou contra a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e o pedido de afastamento do superintendente Clendes Vilas Boas. A declaração foi dada nos corredores da Câmara Municipal nesta semana, em resposta à pressão de outros parlamentares para que assumisse a autoria das iniciativas.
A vereadora justificou sua decisão pela falta de elementos concretos: “Não tivemos nenhuma prova concreta em mão, então eu jamais vou assinar algo no qual realmente não tenha nenhuma prova”. Ela revelou que o Ministério Público já investiga as denúncias e que todos os vereadores inicialmente haviam recusado assinar o pedido, para depois tentarem transferir a responsabilidade para ela.
Lucilene também criticou a inconsistência dos colegas: “Foi convocada uma reunião nesta casa para todos os vereadores estarem presentes, inclusive a vereadora Elzinha, para estar aqui no dia, e ela também não apareceu”. A parlamentar do PP afirmou ter sido “exposta em todos os jornais” por manter sua posição contrária tanto à CPI quanto ao afastamento do gestor, alegando que as ações eram precipitadas e carentes de fundamentação.
Acre altera regras do IPVA e valida restituições integrais feitas em 2025
A governadora em exercício, Mailza Assis (Progressistas), sancionou nesta quinta-feira, 21, a Lei Complementar nº 497/2025, que modifica a legislação sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Acre.
A medida altera pontos da Lei Complementar nº 483, de dezembro de 2024, e trata da limitação à restituição do tributo nos casos de repasse da receita aos municípios.
O novo texto revoga o parágrafo único do artigo 36 da lei anterior, retirando a restrição que limitava a restituição do imposto. Além disso, a norma estabelece a convalidação das restituições integrais de IPVA realizadas entre 1º de janeiro de 2025 e a data de início da vigência da lei, desde que tenham sido reconhecidas em processos administrativos.
Assermurb goleia a Adesg e garante resultado importante no Estadual
A Assermurb goleou a Adesg por 7 a 2 nesta quarta, no Florestinha, em um confronto válido pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17.
A vitória coloca a Assermurb dentro do G4 do Estadual com 4 pontos.
Mais um confronto
Vasco e Sena Madureira fazem nesta quinta, 21, mais um jogo isolado da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17. Sena é 5º somando 3 pontos e o Vasco é o 6º com 1 ponto.
