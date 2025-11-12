Cotidiano
Adesg goleia o Andirá e garante vaga na semifinal do Estadual
A Adesg goleou o Andirá por 13 a 0 nesta terça, 11, na Arena da Floresta, e garantiu uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual Feminino. As Leoas, de Senador Guiomard, chegam aos 7 pontos e na última rodada da primeira fase irão enfrentar a Assermurb.
Completam a rodada
A 4ª rodada da primeira fase do Estadual será fechada nesta quarta, 12, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta. São Francisco e Sena Madureira disputam o primeiro jogo e na sequência o Galvez joga contra a Assermurb.
Comentários
Cotidiano
Cristiano Ronaldo confirma que disputa sua última Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo deu um prazo para sua enigmática dica de aposentadoria nesta terça-feira (11), dizendo que pendurará as chuteiras em “um ou dois anos”, depois de dizer ao mundo que se aposentaria em breve.
O atacante português, que marcou mais de 950 gols por clubes e pela seleção de Portugal, estreou como adolescente no Sporting (Portugal) em 2002 e disse em uma entrevista que se aposentaria em breve para passar um tempo com sua família.
Ronaldo estendeu seu contrato em junho com o Al-Nassr (Arábia Saudita) até 2027, e o português de 40 anos também tem como meta a Copa do Mundo do ano que vem, o único título importante que falta em sua sala de troféus.
“Para mim, em breve significa daqui a 10 anos […]. Não, estou brincando”, disse Ronaldo por videochamada em uma cúpula global sobre turismo e investimento realizada na Arábia Saudita.
“Estou realmente aproveitando o momento agora. Como você sabe, no futebol, quando se chega a uma certa idade, você conta os meses muito rápido”.
“Estou me sentindo muito bem neste momento. Faço gols, ainda me sinto rápido e afiado. Estou gostando do meu jogo na seleção nacional. Mas, é claro, vamos ser honestos. O que quero dizer com em breve é provavelmente um ou dois anos”.
Com Portugal prestes a se classificar para a Copa do Mundo de 2026, Ronaldo confirmou que o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México será seu último adeus no maior palco do futebol.
“Definitivamente, sim, porque estarei com 41 anos [na Copa do Mundo]”, disse o atacante português, que também é o maior artilheiro da história atuando por seleções, com 143 gols.
“Dei tudo de mim pelo futebol. Estou no esporte há 25 anos. Fiz de tudo, tenho muitos recordes em diferentes cenários nos clubes e também na seleção”.
“Estou muito orgulhoso. Então, vamos aproveitar o momento, viver o momento”.
Ronaldo disse que sabe que entrará para a história como um dos melhores jogadores de todos os tempos.
Mas será que seu filho Cristiano Júnior, que está seguindo seus passos ao jogar pela equipe sub-16 de Portugal, pode ser um jogador melhor do que o pai?
“Como seres humanos, sempre queremos que ninguém seja melhor do que nós. Mas desejo que meus filhos sejam melhores do que eu. Nunca terei inveja dele”, afirmou.
“Não quero aumentar a pressão sobre ele, porque o que eu quero é que ele seja feliz. Não importa se você quer jogar futebol ou praticar outro esporte. Seja feliz, seja livre. Não fique com a pressão de seu pai, porque isso é muito”.
“Esta é uma nova geração, uma geração diferente. Eles pensam diferente, vivem diferente. Mas, como pai, estou aqui para ajudá-lo a ser o que ele quiser. Eu serei seu apoio”, concluiu.
Comentários
Cotidiano
Santa Cruz e Furacão do Norte decidem o título do Estadual Sub-15
Em duelos semifinais com emoções diferentes, Santa Cruz e Furacão do Norte conquistaram nesta terça, 11, as classificações para a final do Campeonato Estadual Sub-15. As duas equipes decidem o título na sexta, 14, 16 horas, no Tonicão.
Tonicão
O Santa Cruz goleou o Epitaciolândia por 6 a 0, no Tonicão, e avançou sem grandes dificuldades. João Vitor (3), Miguel (2) e Alexander marcaram os gols da Capivara.
Arena da Floresta
O Furacão do Norte bateu o Galvez por 1 a 0, na Arena da Floresta, com um gol do atacante Willian e vai disputar o título.
“Mesmo com todas as dificuldades conseguimos garantir uma vaga na final. Temos dois dias para ajustar ainda mais a nossa equipe”, disse o técnico do Furacão do Norte, Juscelane Trindade.
Seis expulsos
Após o apito final do árbitro Antônio Marivaldo, ocorreu uma confusão entre os garotos das duas equipes. Seis jogadores, 3 do Furacão e 3 do Galvez, foram expulsos. O goleiro Davi, um dos destaques do Furacão, envolveu-se na confusão, foi expulso, e está fora da final.
Comentários
Cotidiano
Cruz Azul e COPMBM vencem e avançam no Estadual Sub-13
Cruz Azul e COPMBM venceram nesta terça, 11, no Florestinha, e conquistaram as classificações para a segunda fase do Campeonato Estadual Sub-13.
O Cruz Azul derrotou a Chapecoense por 2 a 0 e o COPMBM venceu o Xavier Maia por 1 a 0.
Mais duas partidas
A primeira fase do Estadual Sub-13 terá mais duas partidas nesta quarta, 13, a partir das 15 horas, no Florestinha. Botafogo e Belo Jardim disputam a primeira partida e no segundo confronto o Santinha recebe Plácido de Castro.
Você precisa fazer login para comentar.