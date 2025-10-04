Adesg fecha elenco e vai intensificar preparação visando o Estadual

A diretora da Adesg, Neila Rosas, confirmou a contratação da atacante Bia e o elenco fechado para o início do Campeonato Estadual de Futebol Feminino.

“A Bia estava atuando no futebol do Sul e chega na próxima semana. Fechamos um elenco com 20 atletas e esse número é suficiente para o início do Estadual”, declarou Neila Rosas.

Lutar pelo título

Segundo Neila Rosas, a Adesg tem um grupo com qualidade para lutar pela conquista do Estadual.

“Temos uma base importante formada pelas atletas acreanas. Trouxemos jogadores de nível e estamos trabalhando para chegar no melhor nível na competição”, avaliou a dirigente.

Estreia no dia 19

A estreia da Adesg no Estadual será no domingo, 19, às 15 horas, no Florestinha, contra o São Francisco. O técnico Pablo Araújo terá a partir de segunda, 6, 13 dias de treinamentos até o primeiro desafio na competição.

