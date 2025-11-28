Adesg fecha com Joel e é uma contratação importante visando o Estadual

O presidente da Adesg, Paulo Roberto Silva (Paulinho do Cras), anunciou nesta sexta, 28, a contratação do volante Joel, ex-Independência, para a disputa do Campeonato Estadual. A competição começa no dia 12 de janeiro e o Leão, de Senador Guiomard, estreia contra o Humaitá.

“Conseguimos manter a base desta temporada e vamos realizar contratações pontuais no primeiro momento. O Joel é experiente e conhece muito bem o futebol acreano”, declarou Paulinho do Cras.

Início confirmado

Segundo Paulinho do Cras, a preparação para o Estadual vai começar no dia 15 de dezembro, no Frotão.

“Estamos com o planejamento fechado e começamos a executar. A ideia é começar os trabalhos com toda estrutura”, afirmou o presidente.

