Adesg fecha a contratação do lateral Esquerda por empréstimo
A diretoria da Adesg fechou neste sábado, 24, a contratação do lateral Esquerda. O atleta deixa o Santa por empréstimo até o fim do Campeonato Estadual.
“O Esquerda jogou o Estadual de 2025 pela Adesg e conseguimos esse retorno. É uma contratação importante e vamos trabalhar na liberação para a terceira rodada do Estadual”, comentou o presidente da Adesg, Paulinho do Cras.
Chega preparado
Esquerda estava integrado ao elenco Santa Cruz e chega no Leão em condições de jogar.
Não fechou
Segundo Paulinho do Cras, a Adesg segue em busca de reforços para elevar o nível do elenco.
“Ainda estamos precisando de duas peças. Estamos atentos para encontrar esses jogadores”, afirmou o dirigente.
11ª Copinha Arasuper terá sequência com mais 12 partidas no Sesc
A primeira fase da 11ª Copinha Arasuper terá sequência neste domingo, 25, a partir das 8 horas, no ginásio do Sesc, com mais 12 partidas. Os duelos serão disputados nas categorias Sub-10, 12 e 14.
“Tivemos bons jogos na primeira rodada e a projeção é para partidas ainda mais disputadas. A competição movimenta a garotada”, declarou o coordenador da Copinha, Auzemir Martins.
Confrontos do Sub-14
Furacão do Norte x Escolinha da Conquista
Amigos Solidários x Meninos de Ouro
Botafogo x Santinha
Escola do Galvez x Cruz Azul
Sub-12
Cruz Azul x Santinha
Santa Cruz x Escola do Galvez
Escolinha da Conquista x Botafogo
Barcelona x Furacão do Norte
Sub-10
Furacão do Norte x Arena do Urubu
Botafogo x Furacão do Norte
Santinha x Santa Cruz
Flamenguinho x Rei Artur
