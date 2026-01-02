Adesg e Vasco ficam no empate em confronto preparatório

Adesg e Vasco empataram por 2 a 2 nesta quarta, 31, no Tonicão, em um confronto preparatório para o Campeonato Estadual. Kitinha e Pedro Careca marcaram os gols do Leão enquanto Catatau e Bryan anotaram para o Vasco.

Excelente treinamento

Para o técnico Rodrigo Deião, o treinamento foi excelente para a Adesg.

“Conseguimos fazer um amistoso forte desde o início e foi possível trabalhar bem a equipe. Vamos ter esse nível de disputa no Estadual e essa partida será importante para sequência do trabalho”, declarou o treinador do Leão.

Dois amistosos

Segundo o técnico Erick Rodrigues, os dois amistosos realizados nesta quarta foram importantes para ampliar a avaliação do elenco.

“Podemos utilizar os atletas bolivianos e vamos ter uma equipe com capacidade de lutar pelo título. A formação de um elenco forte aumenta as nossas opções”, afirmou Erick Rodrigues.

