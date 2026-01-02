Cotidiano
Adesg e Vasco ficam no empate em confronto preparatório
Adesg e Vasco empataram por 2 a 2 nesta quarta, 31, no Tonicão, em um confronto preparatório para o Campeonato Estadual. Kitinha e Pedro Careca marcaram os gols do Leão enquanto Catatau e Bryan anotaram para o Vasco.
Excelente treinamento
Para o técnico Rodrigo Deião, o treinamento foi excelente para a Adesg.
“Conseguimos fazer um amistoso forte desde o início e foi possível trabalhar bem a equipe. Vamos ter esse nível de disputa no Estadual e essa partida será importante para sequência do trabalho”, declarou o treinador do Leão.
Dois amistosos
Segundo o técnico Erick Rodrigues, os dois amistosos realizados nesta quarta foram importantes para ampliar a avaliação do elenco.
“Podemos utilizar os atletas bolivianos e vamos ter uma equipe com capacidade de lutar pelo título. A formação de um elenco forte aumenta as nossas opções”, afirmou Erick Rodrigues.
Comentários
Cotidiano
Vasco contrata reforços no futebol da Bolívia e fecha elenco
O goleiro Wilden, o extremo Micha e o atacante Titi, todos ex-Independente de Cochabamba, da Bolívia, são mais três reforços do Vasco para a disputa do Campeonato Estadual. Os atletas foram indicados pelo técnico Marcelo Brás e fecham o ciclo de contratações do Vasco para o início da temporada de 2026.
“Tivemos essas possibilidades de reforços por meio do Marcelo Brás e são peças importantes dentro da montagem no nosso elenco. Vamos disputar o Estadual e a Copa do Brasil e precisamos ter um grupo forte”, comentou o técnico do Vasco, Erick Rodrigues.
Participaram do amistoso
Os reforços do futebol boliviano estiveram em campo nesta quarta, 31, no amistoso contra o Galvez. Os atletas desembarcaram nessa terça, 30, em Rio Branco.
“Os atletas estavam atuando e por isso resolvemos colocar no amistoso. É importante acelerar o processo da adaptação”, explicou o treinador vascaíno.
Comentários
Cotidiano
Gerson Boaventura assume presidência do Rio Branco e empossa diretores
Gerson Boaventura é oficialmente presidente do Rio Branco para o biênio 2026/2027. A posse ocorreu nesta quinta, 1º de janeiro, e a solenidade contou com a presença de Rio Branquinos ilustres, no José de Melo.
“Essa é a realização de um sonho. Sei o desafio de assumir o Rio Branco, mas estou confiante na realização de um grande trabalho com o apoio do todos”, declarou Gerson Boaventura.
Novos diretores
Gerson Boaventura empossou os novos dirigentes do Mais Querido. O empresário Marcelo Moura assume como diretor administrativo. O advogado Mário Paiva assume a diretoria Jurídica. Francisco Leitão assume o comando do esporte amador do clube.
Adem e o pastor Marquinhos
O presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC), Adem Araújo, e o pastor Marquinhos Maciel participaram da solenidade de posse do presidente Gerson Boaventura.
“O Rio Branco é um clube importante dentro da história. O Gerson assume com muita vontade de trabalhar e isso é muito importante para o nosso futebol”, declarou Adem Araújo.
Comentários
Cotidiano
Galvez enfrenta o Votuporanguense na estreia da Copa São Paulo
Começa nesta sexta, 2, a caminhada do futebol acreano na Copa São Paulo de 2026. O Galvez enfrenta o Votuporanguense, a partir das 13h45, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, no interior de São Paulo, na estreia do torneio.
“Realizamos um bom período de preparação e fizemos amistosos importantes. Sabemos a importância do jogo de estreia e por isso precisamos fazer uma grande partida”, declarou o técnico Eriano Santos.
Posse de bola
Eriano Santos trabalhou a equipe para manter o padrão de jogo, com marcação forte e muita posse de bola.
“Temos um padrão e é fundamental atuarmos dentro do trabalhado durante a preparação”, comentou o treinador.
Outro jogo
No outro jogo do grupo 2 da Copa São Paulo, o Grêmio joga contra o Falcon, de Sergipe, a partir das 16 horas (hora Acre).
Você precisa fazer login para comentar.