Adesg e Vasco fazem partida de abertura da 6ª rodada do Estadual

Adesg e Vasco fazem nesta segunda, 9, a partir das 15 horas, no Florestinha, a partida de abertura da 6ª rodada do Campeonato Estadual Sub-17. As duas equipes estão fora da zona de classificação para a segunda fase e por isso necessitam da vitória.

Rio Branco venceu a 2ª

O Rio Branco bateu o Independência por 4 a 1 na última sexta, 5, e conquistou a segunda vitória no Estadual. O Estrelão ocupa a 5ª colocação com 7 pontos.

Classificação do Estadual

1º Santa Cruz – 15 Pts

2º Galvez – 12 Pts

3º Sena Madureira – 12 Pts

4º São Francisco – 10 Pts

5º Rio Branco – 7 Pts

6º Assermurb – 5 Pts

7º Plácido de Castro – 4 Pts

8º Andirá – 4 Pts

9º Vasco – 1 Pt

10º Independência – 1 Pt

11º Adesg – 0 Pt

