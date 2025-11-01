Adesg e Sena Madureira fazem um confronto importante na Arena

Dois jogos marcam neste sábado, 2, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, a abertura da 3ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino.

Adesg x Sena

Adesg e Sena Madureira abrem a programação e um duelo muito importante. A Adesg perdeu para o Galvez e vai tentar a recuperação no torneio. Sena Madureira é vice-líder com 6 pontos e vai tentar manter os 100% de aproveitamento.

Galvez x São Francisco

Na segunda partida, o Galvez, líder da competição com 6 pontos, enfrenta o São Francisco com total favoritismo. As atacantes Aissa e Jaque, artilheiras do Estadual com 7 gols, têm presenças certas no ataque das Imperatrizes.

Relacionado

Comentários