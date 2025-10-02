Adesg e PSC disputam o último confronto das quartas da Série B

Adesg e PSC fazem nesta quinta, 2, a partir das 20h20, no ginásio Álvaro Dantas, o último confronto da fase de quartas de final do Campeonato Estadual de Futsal da Série B. As duas equipes entram em quadra sem vantagem e se o jogo terminar empatado, o classificado será definido na prorrogação ou nas penalidades.

Capixaba espera

Capixaba eliminou o Rio Branco e espera o vencedor do confronto entre Adesg e PSC para disputar uma das semifinais do Campeonato Estadual da Série B. Na disputa pela outra vaga na final será entre Epitaciolândia e Villa City.

